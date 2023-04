Livorno-Pianese, diretta web: 2-1, doppietta di Bamba

Livorno, 2 aprile 2023 – Dalle ore 15 Livorno-Pianese al “Picchi”.

L’AZIONE – Livorno un po’ compassato, la Pianese parte a spron battuto: spiovente per Rinaldini che insacca di testa.

49’ – GOL DELLA PIANESE: Rinaldini 2-1.

46’ – COMINCIATO IL 2° TEMPO: Livorno-Pianese 2-0. Quattro cambi nella Pianese: dentro Pinto, Menga, Modic, Lepri. Usciti: Ledonne, Simeoni, Kondaj e Lopez Petruzzi.

LA SINTESI – Livorno al riposo con il doppio vantaggio grazie a un Bamba formidabile. Bene anche Lo Faso e Luci. Gli amaranto sono riusciti a contenere le pressioni della Pianese. Ammoniti nel primo tempo Ledonne, Lopez, El Bakhtaoui.

45’+4’ – INTERVALLO: LIVORNO-PIANESE 2-0

Sono 4 i minuti di recupero.

40’ – Livorno-Pianese 2-0 al “Picchi” quando mancano 5’ più recupero al riposo.

L’AZIONE – Finte strepitose dell’ivoriano in area di rigore dopo un grande lavoro di Greselin che serve Bamba in retropassaggio: il giocatore amaranto salta Lopez, Marino e Gagliardi, poi insacca il gol che vale il raddoppio.

39’ – GOL DEL LIVORNO: BAMBA! 2-0

37’ – Benassi perde sangue, l’arbitro lo allontana momentaneamente dal campo.

35’ – Kouko al tiro, para Bagheria. Il Livorno soffre la pressione della Pianese.

33’ – La Pianese non ci sta, preme sull’acceleratore e mette un po’ in difficoltà gli amaranto.

L’AZIONE – Il giocatore della Pianese in offside davanti a Bagheria. L’arbitro prima convalida, poi annulla.

29’ – Gol annullato alla Pianese: Kouko segna ma in posizione di fuorigioco.

27’ – Lo Faso di destro sul primo palo, para Ricco!

25’ – Rinaldini impegna Bagheria in corner: Pianese vicinissima al pareggio. Il Livorno soffre.

23’ – Pianese in pressione, Livorno in copertura. Sempre 1-0 per gli amaranto.

20’ – La Pianese prova a rialzare la testa. Luci ispira il gioco del Livorno, molto vivaci Lo Faso e Bamba.

15’ – Amaranto ora più arrembanti, il ritmo è velocizzato.

Esultanza amaranto (Foto Novi)

8’ – GOL DEL LIVORNO: BAMBA! 1-0. L’ivoriano servito da Lo Faso batte e segna di sinistro.

5’ – Benassi riceve un colpo al volto. Nulla di grave, il gioco riprende.

2’ – Il primo tiro è della Pianese: Ledonne alla conclusione, Bagheria para. Pianese partita forte.

1’ – PARTITA COMINCIATA. Livorno in completo amaranto, Pianese in completo bianco.

Le formazioni iniziali:

Livorno (3-4-2-1): Bagheria; Benassi, Russo, Giuliani; Camara, Luci, Greselin, Lorenzoni; Bamba, Lo Faso; El Bakhtaoui. A disposizione: Fogli, Longo. Lucarelli, Zanolla, Belli, Pecchia, Megbli, Morana, Lucatti. All.: Collacchioni.

Pianese (3-4-1-2): Ricco; Gagliardi, Lopez Petruzzi, Morelli; Kondaj, Simeoni, Marino, Grifoni; Ledonne; Kouko, Rinaldini. A disposizione: Balli, Pinto, Barbetta, Irace, Pandimiglio, Menga, Mugelli, Modic, Lepri. All.: Brenci (Bonuccelli squalificato).

Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta.

