Livorno, poche ore all’ufficialità della squadra: grande attesa dei tifosi

Livorno, 8 luglio 2023 – Ultime ore, poi via ai tesseramenti per l’Unione Sportiva Livorno 1915. L’ambiente amaranto sta vivendo una trepidante attesa con il mirino puntato a lunedì 10 luglio, giorno in cui tutte le squadre della Serie D potranno finalmente ufficializzare i propri calciatori. È così che la società di Joel Esciua, per ora ferma sul mercato, dovrà dare segnali importanti per tranquillizzare i tifosi che, al momento, sono dubbiosi. La squadra di Giancarlo Favarin appare leggermente indietro rispetto alle concorrenti.

Come vi abbiamo anticipato pochi giorni fa, però, la lista di Esciua è piena di accordi e calciatori pronti a vestire la maglia del Livorno, tra cui i due portieri quota, che dovrebbero essere Valerio Biagini (2003) e Bryan (2004), oltre al centrocampista Giuseppe Palma e almeno un difensore centrale top di esperienza.

Da svelare il rebus attaccanti. Il ds Raffaele Pinzani starebbe lavorando assiduamente per assicurarsi alcuni top di categoria.

Il trequartista Stefano D’Agostino, complice anche l’agguerrita concorrenza di Piacenza, Trapani e Pistoiese, sembrerebbe più lontano dagli amaranto. Un vero peccato, considerando l’apporto di 15 gol e 21 assist nell’ultima stagione. L’arrivo del classe 1992, figlio dell’ex amaranto Giuseppe D’Agostino che militò nella mitica stagione 1986-87 (quella della vittoria della Coppa Italia di Serie C) rappresenterebbe da solo quel salto di qualità che nell’US Livorno manca da anni.

Una cosa però è certa. La cosiddetta spina dorsale, ovvero il portiere, il difensore centrale, il centrocampista di riferimento e l’attaccante saranno sicuramente top di categoria in grado di consentire agli amaranto di giocarsi le proprie carte per la vittoria del campionato.

Manca veramente poco. Lunedì conosceremo le strategie della dirigenza dell’Unione Sportiva Livorno 1915.

Filippo Ciapini