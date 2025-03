Livorno-Poggibonsi 0-1, seconda sconfitta consecutiva per gli amaranto

Livorno 23 marzo 2025, Seconda sconfitta consecutiva per l’Unione Sportiva Livorno 1915 che non riesce a riscattare la prestazione contro il Ghiviborgo e perde anche contro il Poggibonsi. Allo stadio Armando Picchi la formazione di Baiano esce corsara per zero a uno grazie alla rete di Bellini dopo solo due minuti dall’inizio della ripresa.

Per gli amaranto non si complica la corsa alla promozione, ma urge un cambio di rotta quanto prima a partire dalla sfida esterna di domenica prossima.

Ancora avanti con il consueto 3-4-2-1 per mister Paolo Indiani che schiera in porta Daniele Cardelli, seguito dal braccetto difensivo composto da Giacomo Risaliti, Duccio Brenna e Giacomo Siniega. A centrocampo Luca Bonassi e Jacopo Marinari si posizionano rispettivamente a destra e a sinistra mentre Andrea Bacciardi e Zaccaria Hamlili al centro della difesa. Sulla trequarti, invece, Federico Russo e Federico Dionisi alle spalle dell’unica punta Simone Rossetti.

Provano a colpire subito gli amaranto che al quarto d’ora di gioco si fanno vedere con i tiri di Russo, subito dopo un minuto, seguiti da quelli di Dionisi e Rossetti con quest’ultimo che si vede murare il pallone sulla linea.

Con il passare dei minuti si riorganizzano anche gli avversari che abbassano il ritmo e provano a impensierire i padroni di casa con dei calci piazzati. Livorno che ancora una volta si fa vedere nell’area di rigore con Brenna e Dionisi ma i loro tiri sono piuttosto deboli e dunque il primo tempo termina a reti bianche.

La seconda frazione di gioco riprende con il Poggibonsi in attacco che, con il suo attaccante Belli, prova a sorprendere un attento Cardelli. Al 47esimo il Poggibonsi passa in vantaggio con Bellini che sfrutta alla perfezione il pallone di Cecconi per segnare lo zero a uno. La rete del Poggibonsi arriva da un grave errore della difesa amaranto in fase di disimpegno.

Sempre Cecconi, un minuto più tardi, sfiora l’autorete con il palo che grazia gli ospiti. Livorno che prova e trova la reazione con Marinari che da pochi metri trova il pareggio, ma la rete viene annullata per un fallo in attacco.

Dalla parte opposta il Poggibonsi prova a ripartire in contropiede e impensierire Cardelli con un tiro-cross di Mazzolli. Prendono coraggio gli ospiti che, ancora una volta, rischiano di raddoppiare con Fremura il cui tiro viene respinto da Cardelli in maniera pregevole. Negli ultimi minuti di gioco gli amaranto provano la disperata ricerca del pareggio, ma si chiude bene il Poggibonsi impedendo alla squadra di mister Paolo Indiani di arrivare pulita al tiro. Durante i sei minuti di recuperi ci prova anche Bacciardi in rovesciata, ma il tiro è decisamente fuori dallo specchio della porta. La partita finisce così tra i malumori generali del pubblico di casa con la squadra di mister Paolo Indiani che trova la seconda sconfitta consecutiva e dovrà rialzarsi quanto prima per mettere un punto definitivo alle sorti della stagione.

Il tabellino

Livorno-Poggibonsi 0-1 US Livorno (3-4-2-1): Cardelli; Risaliti, Brenna, Siniega (64' Arcuri); Bonassi (83' Frati), Bacciardi, Hamlili (64' Bellini), Marinari; Russo (64' Malva), Dionisi; Rossetti. A disposizione: Tani, Luci, Calvosa, Borri, D'Ancona. All. Indiani Poggibonsi (3-5-2): Pacini; Martucci, Borri, Fremura; Cecconi, Bigica (80' Marcucci), Valori (94' Salvadori), Mazzolli, D'Amato (El Dib); Belli (80' Boganini), Vitiello (44' Bellini). A disposizione: Baracco, Pisco, Massai, Lepri. All. Baiano Arbitro: Grieco di Ascoli Piceno Rete: 47' Bellini Note: angoli 13-5; ammoniti Bigica, Bacciardi, Martucci e Rossetti; recupero 3'+6'