Livorno, primi arrivi: il difensore Fissore e il centrocampista Bartolini

Livorno, 22 giugno 2023 – L’arrivo del nuovo allenatore Giancarlo Favarin e del direttore sportivo Raffaele Pinzani spingono già a cercare di capire quali saranno i giocatori basilari per la prossima stagione dell’Unione Sportiva Livorno 1915.

Raggiunto l’accordo con il difensore centrale Matteo Fissore (scheda), classe 1996, 64 presenze in Serie C nel corso della sua carriera, nelle ultime due stagioni in Serie D con la Cavese (47 partite fra campionato, playoff e Coppa Italia di categoria).

Ingaggiato anche il centrocampista Daniele Bartolini (scheda), 28 anni, nato a Carbonia ma cresciuto nel settore giovanile amaranto, con oltre 200 presenze in Serie D fra Viareggio, Valdinievole Mointecatini, Pavia, Savona, Vogherese, Borgosesia, Ghiviborgo e Real Forte Querceta.

Occhi puntati anche su Tommaso Masi, 21 anni, che arriverebbe dal Real Forte Querceta con un passato da capitano nelle giovanili under 18 dalla Fiorentina.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, sicuramente servirà un mediano di qualità in grado di affiancare capitan Andrea Luci.

In attacco invece servirà quel «numero nove» tanto utilizzato da Favarin nel corso della sua carriera da allenatore. Un attaccante prolifico che segna e fa segnare infatti dovrà essere il perno del nuovo US Livorno. Da troppo tempo l’attacco fatica a ingranare e, a dimostrazione di questo, sono tutte le altre squadre arrivate davanti all’US Livorno che tra le loro fila hanno avuto un bomber da 15-20 reti.

Insomma i nomi ci sono, ma per adesso restano velati o soltanto ipotesi. Sicuramente nei prossimi giorni qualcosa si sbloccherà, ma al momento, il lavoro di Pinzani è tutto dietro le quinte. Filippo Ciapini