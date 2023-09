Livorno pronto per il derby: in vendita i biglietti per la partita contro il Grosseto

Livorno, 12 settembre 2023 – La settimana è appena iniziata, ma c’è già grandissimo fermento per la partita tra Unione Sportiva Livorno 1915 e Grosseto. Un match, dall’aria di derby, e che innegabilmente è stato il primo a essere cerchiato in rosso dopo l’uscita dei calendari.

La gara è sicuramente una partita di cartello che avrà tantissimi occhi puntati addosso in quanto entrambe le squadre sono fortemente candidate alla vittoria del campionato e vincere, per una o l’altra, darebbe un bel segnale a tutte le compagini del girone. Sicuramente l’Unione Sportiva Livorno 1915 arriva con un’ottima forza mentale, viste anche le ultime due prestazioni contro Seravezza e Poggibonsi. Gli ospiti invece, primi favoriti per il titolo, hanno anch’essi dimostrato di avere una rosa lunga e di pregevole fattura.

Chiaramente però a fare la differenza potrà essere anche lo stadio Armando Picchi e la marea amaranto che sarà sugli spalti. Questo la società del presidente Joel Esciua lo sa bene, ed è così che è stata già annunciata la vendita dei biglietti che partirà da mercoledì 13 settembre.

Questa la nota ufficiale: "L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che da domani (mercoledì 13 settembre) saranno in vendita i biglietti per la partita Us Livorno-Us Grosseto, valida come seconda giornata di andata del campionato di Serie D girone E, in programma domenica 17 settembre alle 15 allo stadio Armando Picchi di Livorno. Prezzi: Curva Nord - 12 euro più prevendita (ridotto 8 ), Gradinata - 18 euro più prevendita (ridotto 12), Tribuna laterale - 30 euro più prevendita (ridotto 20), Tribuna centrale - 36 euro più prevendita (ridotto 24),Tribuna vip - 60 euro più prevendita, Tribuna vip hospitality - 120 euro più prevendita, Settore ospiti - 12 euro più prevendita (ridotto 8). Il biglietto ridotto è riservato alle donne, agli Over 65 (nati nel 1958 e precedenti) e agli Under 18 (nati nel 2005 e successivi). I biglietti per disabili 100% e forze dell’ordine sono disponibili, fino a esaurimento, al Punto Amaranto fino al giorno antecedente la gara".

I tagliandi potranno essere acquistati al Punto Amaranto (stadio Armando Picchi, piazzale Montello 14 - aperto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19), nei tantissimi punti vendita in città convenzionati con l’US Livorno oppure online sul portale VivaTicket.

di Filippo Ciapini