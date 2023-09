Livorno, rottura del crociato anteriore sinistro per Bartolini

Livorno, 27 settembre 2023 – Si era capito subito, nella parttia contro il Grosseto al Picchi (1-1), che l’infortunio di Daniele Bartolini era grave. Ora purtroppo arriva l’ufficialità da parte della società amaranto.

"L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che il calciatore Daniele Bartolini, in seguito a uno scontro di gioco durante la partita Us Livorno-Grosseto, ha riportato la rottura parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro con distacco della cartilagine del condilo femorale, come evidenziato da una serie di esami clinici e strumentali effettuati nei giorni scorsi presso centri specialistici. Il calciatore verrà sottoposto a un intervento chirurgico nella giornata di giovedì 5 ottobre. In bocca al lupo, Danielino!”