Livorno Rugby Unicusano abbatte il Pesaro e mette in cassaforte la terza vittoria consecutiva: 36-20

Livorno Rugby Unicusano

Livorno, 5 marzo 2023 – Un’altra importante vittoria per il Rugby Unicusano Livorno, che questa volta batte Pesaro in casa (36-20) centrando così il terzo successo consecutivo. I progressi dei biancoverdi di Zaccagna si stanno consolidando, questi sono altri 5 punti d’oro. Dal rugby stanno arrivando soddisfazioni per Livorno...

UNICUSANO LIVORNO RUGBY - FIORINI PESARO 36-20

UNICUSANO LIVORNO RUGBY: Meini; Citi, Nanni, Cristiglio L., Zannoni N. (24’ st Ferraroni); Bartolomucci, Tomaselli; Basha, Piras (39’ st Freschi E.), Mannelli; Gragnani (cap.), Cristiglio A. (37’ st Chiti); Aranda (30’ st Chiti), Mattei (dal 39’ al 41’ st Aranda), Andreotti (24’ st Ficarra). A disp.: Pardini, Chiesa T., Rolla. All.: Marco Zaccagna.

FIORINI PESARO: Stura (35’ st De Angelis); Larrecharte, Paletta, Erbolini (33’ pt Porcellini G.), Venturini G. (39’ st Porcellini G.); Joubert, Boccarossa (13’ pt Cardellini); Antonelli (cap.), Jaouhari, Tontini; Caroli, Venturini L.; Franco (6’ st Dal Pozzo), Mey (26’ st Porcellini A.), Leva (1’ st Acerra) (39’ st Agostini). A disp.: Stefanini. All.: Nick Scott - Paolo Panzieri.

ARBITRO: Michael Baldazza di Cesena.

MARCATORI: nel pt (17-10) 3’ cp Joubert, 17’ m. e tr. Nanni, 20’ m. Mey tr. Joubert, 24’ cp Nanni, 36’ m. Basha tr. Nanni; nel st 7’ m. Venturelli G. tr. Joubert, 15’ Zannoni, 19’ cp Joubert, 35’ m. Mannelli tr. Nanni, 42’ m. Tomaselli tr. Nanni.

NOTE: espulsioni temporanee per Meini (35’ pt), Mey (8' st), Cardellini (12’ st), Dal Pozzo (14’ st) e Acerra (29’ st). In classifica 5 punti per l’Unicusano Livorno Rugby, che ha vinto e si è assicurato il bonus-attacco (5 mete realizzate) e nessun punto per il Pesaro, battuto con un margine superiore alle sette lunghezze e senza bonus-attacco (2 mete realizzate).