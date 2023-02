L'Unicusano Livorno brilla anche a Napoli: 28-31

Un'azione della partita

RUGBY NAPOLI AFRAGOLA – UNICUSANO LIVORNO RUGBY 28-31

RUGBY NAPOLI AFRAGOLA: Gargano; Antonelli (32’ st Campoccio), Dolores, Filippone, Longo (6’ st Cioffi); Boccazzi, Balzi; Di Fusco, Quarto (cap.), Brusca (30’ st Aiello G.); Peradze (15’ st Tedeschi), Iazzetta (4’ st Errichiello); Notariello (15’ st Guerriero), Campoccio (15’ st Careri), Aiello M. (4’ st Rossi). A disp.: Di Tota. All.: Nicolas De Gregori.

UNICUSANO LIVORNO RUGBY: Saleme (1’ st Meini); Citi (25’ st Rolla), Nanni, Martinucci, Zannoni N. (dal 10’ pt al 18’ pt Andreotti); Bartolomucci, Tomaselli J.; Basha, Piras, Mannelli E.; Gragnani Gia. (cap.), Scrocco (18’ pt Cristiglio A.); Aranda (20’ st Andreotti), Mattei, Ficarra. A disp.: Chiti, Pardini, Freschi E.. All.: Marco Zaccagna.

Arbitro: Daniele Pompa di Chieti.

Marcatori: nel pt (28-24) 10’ Di Fusco tr. Gargano, 16’ cp Nanni, 20’ m. Notariello tr. Gargano, 26’ m. Mannelli tr. Nanni, 31’ m. Dolores tr. Gargano, 33’ m. Mannelli tr. Nanni, 38’ m. Cristiglio A. tr. Nanni, 40’ m. Longo tr. Gargano; nel st 5’ m. Zannoni tr. Nanni. Note: espulsioni temporanee per Ficarra (9’ pt), Quarto (13’ st) e Careri (32’ st). Giornata ventosa. In classifica 2 punti per la Napoli/Afragola (che ha perso con un margine inferiore alle otto lunghezze e si è assicurato il bonus attacco; quattro le mete siglate) e 5 punti per l’Unicusano Livorno (che ha vinto e si è assicurato il bonus-attacco; quattro le mete siglate). Calci da fermo: Gargano 4/4, Nanni 5/5. Spettatori 200 circa. Man of the match: Giacomo Gragnani.

Napoli, 26 febbraio 2023 - Il vento soffia alle spalle dell’Unicusano Livorno Rugby, capace, in un colpo solo, di tornare a un successo esterno che mancava dalla scorsa stagione, di cogliere cinque scintillanti punti in classifica, di scalare una posizione in graduatoria e, soprattutto, di mettere definitivamente alle spalle la paura della retrocessione diretta. Gli scatenati biancoverdi, sul campo del fanalino di coda Napoli/Afragola, si sono imposti, di prepotenza, 28-31. Una vittoria fortemente voluta, splendida, preziosa come il pane. Un’affermazione figlia anche di una giusta strategia. Consapevoli delle caratteristiche di un avversario arrembante, di fatto all’ultima spiaggia, solido in mischia, ma incapace di tenere alti ritmi per gli interi 80 minuti, Gragnani e compagni non si sono scomposti in avvio. I livornesi hanno lasciato sfogare i verdeblu padroni di casa, per poi presentare, alla distanza, il conto. I labronici, che per la prima volta dall’inizio del torneo sono riusciti ad inanellare due successi di fila, sono ora a più 13 (e con gli scontri diretti favorevoli) sull’ultima della classe (la Napoli/Afragola appunto). Sono ora 8 le lunghezze sulla penultima (la Villa Pamhili Roma). Al termine della regular season (otto le giornate alla fine, ma solo sette le partite da giocare per i biancoverdi), retrocederà l’ultima, mentre la penultima disputerà, con le penultime degli altri due gironi, i play-out.

Il quadro della 15° giornata (4° di ritorno) di serie A, girone 3 (tra parentesi i punti in classifica): Lazio – Villa Pamphili Roma 59-17 (5-0); Primavera Roma – Perugia 24-43 (1-5); Civitavecchia – Capitolina Roma 10-19 (0-4); Avezzano – Cavalieri Prato/Sesto rinviata al 12 marzo; Napoli/Afragola – Unicusano Livorno 28-31 (2-5). Riposo: Pesaro.

La classifica (tra parentesi le partite giocate): Lazio (13) 65; Capitolina Roma (14) 59; Cavalieri Prato/Sesto 55 (13); Avezzano 35 (12); Pesaro (13) 32; Primavera Roma (13) 30; Unicusano Livorno (14) 25; Perugia (14) 24; Civitavecchia (14) 23; Villa Pamphili Roma (14) 17; Napoli/Afragola (13) 12. Domenica prossima l’Unicusano ospiterà il Pesaro.