Livorno-Sansepolcro 3-1, le pagelle amaranto

Albieri: Sempre attento, ottimo tra i pali e nelle uscite. Era al suo esordio al posto di Biagini, che ha accusato un malore intestinale

Nizzoli 6: Per caratteristiche spinge sempre più del suo opposto e fa entrambe le fasi perfettamente. (Dall’87 Camara sv)

Ronchi 6: Qualche leggerissima sbavatura nel primo tempo, poi prende le misure e lotta con gli attaccanti vincendo ogni duello.

Brenna 6.5: Amministrare così la difesa non è compito semplice, da lui parte la sinfonia amaranto.

Brisciani 6.5: Difensivamente non sbaglia praticamente mai niente, sicuramente la sua miglior prestazione in amaranto. Stravince il duello con il pari età avversario. (Dal 78’ Bassini sv)

Nardi 6.5: Sempre nel vivo del gioco, arriva spesso al tiro e grande tecnica individuale. Un’arma in più.

Luci 7: Non segnava in amaranto da cinque anni, decide di farlo in un momento delicatissimo della partita. Lancia la squadra alla vittoria e al primato.

Bellini 6.5: Todocampista del rettangolo amaranto, difende, attacca e dà il via alle azioni. Ma soprattutto corre, e pure tanto.

Giordani 6.5: Non segna, ma comunque lo zampino lo mette sempre con gli assist. Prezioso e generoso.

Cesarini 7.5: Altro giro, altro gol. Il Mago è sempre più trascinatore di questa squadra. Per carisma e giocate che infiammano tutto il Picchi. Esce per infortunio tra le apprensioni di staff e pubblico presente (Dal 78’ Kosiqi sv).

Cori 7.5: Finalmente il Livorno ha una punta vera. Movimenti, sportellate e soprattutto reti. E sono due su due. (Dal 67’ Caponi 6: Mezz’ora di corsa e minuti nelle gambe, troverà presto spazio dal primo minuto).

di Filippo Ciapini