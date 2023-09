Livorno-Sansepolcro, una partita da… 6 punti. Le probabili formazioni

Livorno - Una partita da... sei punti, una vittoria che potrebbe far balzare l’Unione Sportiva Livorno 1915 in testa alla classifica, visti gli scontri diretti (Serie D girone E).

Domenica 1 ottobre alle 15 gli amaranto sfidano il Sansepolcro in una partita che si prospetta tutt’altro che scontata.

A presentare la gara, come sempre, l’allenatore Giancarlo Favarin. “Vogliamo sfatare il tabù dell’Armando Picchi anche se chiaramente ogni partita ha una storia unica da raccontare", ha detto il mister amaranto.

Gli avversari dell’US Livorno, che al momento orbitano nelle zone basse della classifica, proveranno sicuramente a rialzare la testa dopo la sconfitta casalinga subita domenica scorsa: “Non facciamoci ingannare dai numeri negativi e soprattutto non dobbiamo sottovalutare la squadra – ha continuato Giancarlo Favarin – Verranno qui per metterci in difficoltà, in questo momento forse a loro manca dell’equilibrio ma hanno alcune individualità in grado di fare la differenza”.

Per quanto riguarda gli amaranto invece fondamentale sarà migliorare su alcuni, dei pochissimi, aspetti negativi visti nelle prime uscite stagionali soprattutto le partenze a rilento.

“Partiamo sempre in maniera super aggressiva e per questo paghiamo le palle lunghe degli avversari commettendo alcuni errori della lettura – ha aggiunto – L’aspetto mentale è importante tanto quanto quello tattico, ma per il momento abbiamo avuto un’ottima partenza nonostante non siamo al 100%”.

Favarin ha poi proseguito sul centrocampo analizzando infortunati e possibili titolari: “Gara dopo gara cresciamo siamo come squadra che come singoli individui. Luci avrebbe avuto il suo spazio anche senza l’infortunio di Bartolini così come Caponi che migliora di condizione ogni giorno. Fortunatamente in quella zona di campo siamo coperti”.

Così in campo

Un solo dubbio di formazione per mister Giancarlo Favarin che dovrà sopperire alla lunga assenza di Daniele Bartolini a centrocampo. Visto anche l’infortunio di Lorenzo Sabattini e di Giuseppe Palma si ripropone dunque il ballottaggio tra Andrea Luci e Andrea Caponi. Il capitano però sembra in vantaggio sull’ex Pontedera.

Per il resto tutte conferme con il 4-3-2-1 composto da Valerio Biagini in porta con Duccio Brenna e Matteo Ronchi al centro insieme a Tommaso Nizzoli e Leonardo Brisciani sugli esterni anche se scalpita Matteo Martino Coriano. A centrocampo dunque il capitano Andrea Luci sarà insieme a Filippo Bellini e Niccolò Nardi, questi ultimi due sempre tra i migliori in campo. Sulla trequarti il solito Alessandro Cesarini, che sarà premiato come miglior giocatore di settembre proprio nel pre-partita di domenica, mentre in attacco Giulio Giordani e Sacha Cori con quest’ultimo che ha recuperato da una ferita alla tibia rimediata nella partitella in famiglia con gli Juniores di metà settimana.

Infine, una parentesi sul tifo amaranto che, in queste prime uscite, ha sempre risposto presente: “Tutti sappiamo quanto la loro spinta sia fondamentale e la squadra sta portando entusiasmo sugli spalti – ha concluso – sappiamo quanto sarà importante la gara di domani, in caso di vittoria potremmo balzare in testa al campionato visti anche alcuni scontri diretti. Vogliamo vincere e prenderci questi tre punti”. LE PROBABILI FORMAZIONI US Livorno (4-3-1-2): Biagini; Nizzoli, Ronchi, Brenna, Brisciani; Nardi, Luci, Bellini; Cesarini; Giordani, Cori. All. Favarin Sansepolcro (4-3-3): Patata; Mariucci, Borgo, Gorini, Martinelli; D'Angelo, Locchi, Pauselli; Buzzi, Ferri Marini, Essoussi. All. Bricca