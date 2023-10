Livorno-Seravezza Pozzi 0-1, rivedi la nostra diretta web

Livorno, 29 ottobre 2023 – Ecco la nostra diretta testuale di Livorno-Seravezza Pozzi (0-1) per l’ottava giornata del campionato di Serie D girone E. Squadre in campo al Picchi dalle ore 14,30.

90’+5’ – PARTITA FINITA: LIVORNO-SERAVEZZA POZZI 0-1. Per il Livorno è la seconda sconfitta casalinga dopo quella cotnro il Tau.

5’ minuti di recupero.

89’ – Ammonito Albieri.

89’ – Ammonito Camarlinghi.

89’ – Traversa del Seravezza con Camarlinghi! Brivido finale per il Livorno.

88’ – Cambio nel Seravezza: Petruzzi Lopez al posto di Brugognone.

86’ – Ammonito Bonafede.

85’ – Ultimi 5’ più eventuale recupero a disposizione del Livorno per recuperare una partita giocata molto male.

85’ – Cambio nel Seravezza: Del Rosso al posto di Granaiola.

82’ – Cambio nel Seravezza: Bonafede al posto di Salerno.

82’ – Espulso Palumbo, team manager del Livorno, per proteste.

79’ – Ammonito Bassini.

75’ – Cambio nel Seravezza: entra Loporcaro, esce Benedetti.

73’ – Cambio nel Livorno: Mutton al posto di Bellini.

70’ – Il Livorno non riesce a salire in cattedra. L’ingresso di Nardi e Cori finora non dà il cambio di marcia.

66’ – Albieri salva su Benedetti. Il portiere amaranto devia in corner.

65’ – Ancora Seravezza in vantaggio a Livorno per 1-0. Amaranto non belli ma anche visibilmente condizionati dalla direzione arbitrale

63’ – Cambio nel Seravezza: Mugelli al posto di Putzolu.

62’ – Nardi non aggancia in area, l’azione per il Livorno sfuma.

59’ – Ammonito Ronchi.

56’ – Cambi nel Livorno: Nardi al posto di Ferraro, Cori al posto di Frati.

55’ – Ammonito Salerno. Fallo su Cesarini

50’ – C'è nervosismo, il Livorno finora non riesce a distendersi. Ma la reazione c’è, la squadra comunque è volitiva e combatte.

46’ – Ammonito Bellini. Proteste.

46’ – INIZIATO IL SECONDO TEMPO.

45’ – FINE DEL PRIMO TEMPO: Livorno-Seravezza 0-1. Erano stati segnalati 3’ di recupero con la lavagna luminosa ma non sono stati concessi.

44’ – Giordani messo giù in area di rigore: l’arbitro lascia proseguire.

40’ – Livorno ancora una volta costretto a rincorrere gli avversari.

37’ – GOL DEL SERAVEZZA: 0-1. Benedetti. Albieri all’altezza del dischetto dell’area di rigore sbaglia il rinvio e involontariamente serve il giocatore ospite che insacca facilmente il gol del vantaggio calciando da fuori area

35’ – Ammonito Ivani. Fallo su Camara.

33’ – Dopo oltre mezz’ora la partita non si sblocca: 0-0. Le squadre si equivalgono, con il Seravezza che comunque impegna molto il Livorno.

27’ – Grossa occasione per il Seravezza con Mannucci, che fallisce da buona posizione.

26’ – Ammonito Giordani. Fallo su Salerno.

24’ – Cesarini ne salta quattro, fa partire un sinistro dopo essersi allargato a sinistra: palla sull’esterno della rete. Il Livorno è più vivace.

20’ – Bellini di destro, palla fuori sulla destra di Lagomarsini. Cambia il ritmo il Livorno, si fa più aggressivo.

18’ – Ci prova Luci dalla lunga distanza, la palla arriva debole al portiere ospite.

15’ – Ancora 0-0 al Picchi fra Livorno e Seravezza. Amaranto un po’ impacciati, Seravezza senza timori reverenziali.

11’ – Luci salva su Camarlinghi lanciato in contropiede: pericolo per il Livorno, con Frati che perde una palla grazie alla quale gli ospiti imbastiscono la ripartenza.

10’ – Squadre serrate, il Seravezza non concede spazi e anzi si fa aggressivo. Il Livorno al momento non riesce a incidere.

1’ – PARTITA INIZIATA fra Livorno e Seravezza.

Le formazioni iniziali

Livorno (4-3-1-2): Albieri; Camara, Ronchi, Bassini, Brisciani; Bellini, Luci, Ferraro; Cesarini; Giordani, Frati. A disposizione: Biagini, Fancelli, Palma, Nardi, Coriano, Brenna, Cori, Mutton, Kosiqi. All. Favarin.

Seravezza (4-2-3-1): Lagomarsini: Salerno, Mannucci, Coly, Ivani; Granaiola, Bedini; Brugognone, Putzolu, Camarlinghi; Benedetti. A disposizione: Mariani, Biaggi, Mugelli, Loporcaro, Sforzi, Petruzzi Lopez, Del Rosso, Bonafede, Delorie. All. Amoroso.

Arbitro: Frasynyak di Gallarate.