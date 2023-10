Livorno-Seravezza Pozzi 0-1, seconda sconfitta consecutiva al Picchi

Livorno, 29 ottobre 2023 – Seconda sconfitta casalinga consecutiva per l’Unione Sportiva Livorno 1915 che contro il Seravezza Pozzi perde per 0 a 1. Gli amaranto confermano, purtroppo, qualche limite in fase offensiva apparendo confusionari e, a tratti, se chiare idee di gioco. Per gli ospiti, invece, decisiva la rete di Benedetti, bravo ad approfittare di un erroraccio di Albieri nel primo tempo. Amaranto che si schierano con un inedito 4-3-3 composto da Nicolò Albieri in porta, Matteo Ronchi e Gianmarco Bassini al centro e gli esterni Alpha Camara e Leonardo Brisciani. A centrocampo capitan Luci insieme Filippo Bellini e Lorenzo Ferraro. Sorpresa in attacco dove Matteo Frati prende il posto di Sacha Cori nel tridente completato da Giulio Giordani e Alessandro Cesarini. Partenza subito molto intensa per entrambe le squadre che provano a cercare fin da subito la rete del vantaggio. Se inizialmente il Seravezza Pozzi ha provato a spaventare l’Armando Picchi è il Livorno che alla mezz’ora prende possesso del gioco. Due belle occasioni prima con Bellini, che dalla corsia di destra incrocia a lato, e poi Cesarini che dopo un’azione in solitaria calcia a fil di palo da posizione defilata. Il Seravezza Pozzi prova a rialzare la testa con Mannucci che, da dentro l’area piccola amaranto, calcia clamorosamente fuori. Al 37esimo il Seravezza Pozzi passa in vantaggio con Benedetti che approfitta di un errore di Albieri che sbaglia il rinvio e consegna la palla al numero 9 ospite.

Il secondo tempo si apre con gli amaranto a trazione super offensiva alla ricerca disperata del gol del pareggio. Poche però le occasioni dove si rendono realmente pericolosi. Il Seravezza Pozzi, invece, prova a raddoppiare in contropiede con Benedetti che, da pochi passi, viene ipnotizzato da un’ottima parata di Albieri. Gli amaranto ci provano e ci riprovano ma la giornata oggi all’Armando Picchi è tutt’altro che serena. All’85esimo l’US Livorno segna la rete dell’1 a 1 con Cesarini, ma l’arbitro, il cui operato andrebbe decisamente rivisto, annulla la rete per un netto fuorigioco dello stesso numero nove. Il Seravezza Pozzi però è galvanizzato dal vantaggio e va vicino al raddoppio con Camarlinghi che colpisce la traversa su un contropiede.

Nei minuti di recupero continua l’assedio amaranto, Cori in rovesciata ci prova ma il tempo a disposizione finisce e l’US Livorno conferma la tendenza negativa dello stadio Armando Picchi. Una prestazione confusionaria, fatta di lanci lunghi e poche occasioni degne di nota. Un brutto passo indietro che però non cancella le potenzialità di questa squadra che, soltanto a testa bassa, lavorando e con umiltà, può ambire a traguardi e obiettivi importanti. Ma al momento la strada è sempre lunga.

Tabellino

US Livorno (4-3-1-2): Albieri; Camara, Ronchi, Bassini, Brisciani; Bellini (73' Mutton), Luci, Ferraro (56' Nardi) ; Cesarini; Giordani, Frati (56' Cori). A disposizione: Biagini, Fancelli, Palma, Coriano, Brenna, Kosiqi. All. Favarin

Seravezza (4-2-3-1): Lagomarsini: Salerno (82' Bonafede), Mannucci, Coly, Ivani; Granaiola (85' Del Rosso), Bedini; Brugognone (89' Petruzzi Lopez), Putzolu (63' Mugelli), Camarlinghi; Benedetti (75' Loporcaro). A disposizione: Mariani, Biaggi, Sforzi, Delorie. All. Amoroso

Arbitro: Frasynyak di Gallarate

Rete: 37' Benedetti

Note: angoli 5-6, ammoniti Giordani, Ivani, Bellini, Ronchi, Bonafede, Camarlinghi e Albieri, spettatori 2996

Filippo Ciapini