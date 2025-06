Festa Livorno: gli amaranto vincono lo scudetto di Serie D battendo il Siracusa per 2-1

Livorno, 8 giugno 2025 - Gli amaranto si laureano campioni d’Italia del campionato di serie D battendo in una partita combattuta il Siracusa di mister Turati. I leoni siracusani provano a ruggire ma i ragazzi di mister Indiani non si fanno intimidire e dopo l’1-1 incassato a pochi minuti dal vantaggio, nel secondo tempo passano nuovamente avanti aggiudicandosi il titolo. I primi minuti della partita sono stati segnati da lanci lunghi conditi da frequenti fuorigioco e tante battaglie a centrocampo con gli amaranto che reggono bene l’urto degli avversari proteggendo la porta difesa da Ciobanu che per il momento non viene chiamato in causa.

Situazione di pericolo per il Siracusa al 12esimo minuto con il portiere siciliano Iovino costretto ad uscire dalla propria area per intercettare Parente lanciato verso la porta avversaria. Ottima azione che porta al 17esimo al primo tiro in porta degli amaranto che dopo un buono sviluppo sulla fascia destra con Marinari e Regoli conclude l’azione con il tiro da fuori di Hamlili.

Primo tempo avaro di conclusioni in porta ma in cui il Siracusa cerca di fare suo il possesso palla con gli amaranto che accettano il gioco dei siciliani mantenendo sempre alta l’attenzione. Alla prima vera occasione per gli amaranto Regoli non sbaglia dopo un’ottima azione sulla fascia destra con Fancelli e Marinari, Regoli si trova a tu per tu con Iovino e non sbaglia, amaranto in vantaggio al 26esimo. Vantaggio amaranto che dura poco con i siracusani che la pareggiano al 33esimo con Puzone. Si riparte nel secondo tempo con tante occasioni da una parte e dall’altra, con gli amaranto più pericolosi però rispetto ai siciliani. Secondo tempo caratterizzato sì da tante occasioni ma con il risultato che rimane bloccato sull’1-1 con le due squadre attente a non scoprirsi troppo. Sono gli amaranto a passare nuovamente in vantaggio con Bellini che approfitta di un errore in impostazione del Siracusa e al 75esimo buca con freddezza la porta difesa da Iovino. Il Siracusa tenta di ripetere quanto fatto nel primo tempo recuperando subito lo svantaggio, ma gli amaranto sono più attenti e la stanchezza si fa sentire sulle gambe degli azzurri che non trovano il pareggio. L’arbitro fischia tre volte e al Bonolis di Teramo termina 2-1 per gli amaranto. Il tabellino

Livorno-Siracusa 2-1

Livorno (4-2-3-1): Ciobanu; Fancelli, Brenna, Siniega, Parente (90' Calvosa); Hamlili, Bellini; Marinari, Bonassi (62' Ndoye), Regoli (62' Malva); Rossetti (62' Dionisi). A disposizione: Tani, Vallini, Malva, Arcuri, Botrini, D'Ancona. All. Indiani Siracusa (4-2-3-1): Iovino; Puzone, Bonacchi, Suhs, Pistolesi; Candiano, Palermo (76' Russotto); Longo, Limonelli, Di Paolo (50' Convitto); Maggio (68' Sarao). A disposizione: Sylla, Baldan, Acquadro, Falla, Fontanelli, Carbone. All. Turati Arbitro: Riccardo Dasso di Genova Reti: 26' Regoli, 32' Puzone, 75’Bellini.