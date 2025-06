Scudetto di Serie D, Livorno Siracusa si giocherà a Teramo: definito il campo neutro

Livorno, 3 giugno 2025 – La finalissima per assegnare lo 'scudetto' della serie D tra Us Livorno e Siracusa, si giocherà domenica 8 giugno alle 16 allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. La notizia è ufficializzata in un comunicato dalla Lega nazionale Dilettanti e ripresa subito dai social amaranto.

Per la squadra di Paolo Indiani, che nella poule scudetto aveva già superato Sambenedettese, Forlì e in semifinale il Bra, si tratta dunque dell'ultimo impegno prima del rompete le righe, che arriva a coronamento di una stagione esaltante, culminata con la vittoria del girone E di serie D ottenuta con 4 giornate di anticipo e che ha permesso al club toscano il ritorno nei professionisti, in serie C, dopo 4 anni.

La formula della finale prevede che in caso di risultato di parità, al termine dei 90' regolamentari, si vada direttamente ai calci di rigore senza tempi supplementari.