Livorno, è tuo il tricolore di Serie D. Le pagelle: super Fancelli. Bonassi, grande qualità

Livorno, 8 giugno 2025 - Gli amaranto non sbagliano e centrano la vittoria del tricolore riportando in città un trofeo che mancava da tanti anni. Non una partita semplice per i ragazzi di mister Indiani che affrontavano una squadra costruita per vincere e che ci ha creduto fino all'ultimo. Gli amaranto però sono stati più bravi approfittando di ogni occasione concessa ed imponendosi per 2-1 sui siciliani. Ecco le pagelle degli amaranto:

Ciobanu: 7 Chiamato raramente in causa ma quando è il momento si fa trovare pronto, sull’1-1 non poteva fare nulla. Fancelli: 7.5 Dai suoi spunti sulla fascia destra si sono sviluppate gran parte delle azioni compreso il gol dell’1-0. Brenna: 7 Buona partita del capitano, il bomber avversario Maggio non ha avuto vita facile nell’area di rigore amaranto, ottimi anche i suoi lanci in avanti. Siniega: 7 Si conferma imbattibile nei duelli aerei, affidabile anche negli uno contro uno Parente: 7 Il gioco amaranto si sviluppa maggiormente sulla fascia destra ma il numero 49 si fa trovare sempre pronto (Dal 90esimo Calvosa: s.v). Bonassi: 7 Altra partita di quantità e qualità per il numero 44 che fa da filtro fra l’attacco e il centrocampo amaranto. (Dal 63esimo Malva 7: Entra portando in campo la sua velocità e la sua tecnica spostando anche a sinistra i pericoli per i siracusani). Hamlili: 7.5 Partita completa come suo solito, scherma la propria difesa dagli attacchi avversari e detta i tempi della squadra Bellini: 8 Scende in campo con la sua solita carica, combatte a centrocampo e si regala la gioia di segnare il gol del vantaggio Marinari: 7.5 Padrone della fascia destra amaranto scambia con Regoli e Fancelli, creando non pochi problemi agli avversari Rossetti: 6.5 Lotta nell’area avversaria e fa tanto lavoro sporco ma non riesce a mettere il suo timbro sul pagellino della partita. (Dal 63esimo Dionisi: 7 Il numero 9 amaranto entra e fa subito vedere in campo la propria qualità e la sua esperienza con le sue giocate). Regoli: 8 Approccia molto bene la parità venendo premiato con il gol che porta gli amaranto in vantaggio. (Dal 63 esimo Ndoye: 6.5 Entra bene e prova a mettere subito la sua firma creandosi una buona occasione ma sbagliando la conclusione).