Livorno, squadra tutta da ricostruire. Serviranno almeno 16 elementi: piace Palma

Livorno, 3 luglio 2023 – Prosegue la caccia ai nuovi giocatori dell’Unione Sportiva Livorno 1915 per il nuovo presidente Joel Esciua. Il patron amaranto, da pochi giorni ufficialmente numero 1 della società, ha idee ben chiare sul Livorno che verrà anche se, in questo momento, è tutto fermo

. La data di partenza è fissata per mercoledì 5 luglio, giorno in cui i contratti potranno essere depositati ufficialmente ed è così che verosimilmente sarà difficile vedere nuovi giocatori amaranto prima di quella data. Due giorni di infinita attesa che però saranno fondamentali per tutta la squadra di mercato dell’US Livorno per capire in quali direzioni muoversi. Sicuramente la volontà dello staff dirigenziale è quella di acquistare un giovane portiere, un laterale mancino e una mezzala ed è proprio da chi difenderà i pali il punto di partenza della squadra.

Sistemato il reparto quote poi si passerà agli attaccanti dove servirà almeno un bomber da quindici-venti gol. Possibilmente, il desiderio del patron Joel Esciua è quello di assicurarsi giocatori di spessore per la categoria e, soprattutto, provenienti dalla Serie C in modo tale da assicurarsi anche una buona base di partenza per l’anno successivo. Si parla infatti di investitori che, in caso di promozione dell’US Livorno, sarebbero pronti a mettere un tesoretto per la campagna acquisti, anche se, al momento sono tutte ipotesi.

Gli amaranto infatti adesso sono soltanto in 6 (quattro riconferme e due nuovi arrivi) e arrivare a 22-24 elementi è lunga.

Si parla inoltre di un interessamento per il centrocampista della Cavese, squadra da cui è stato prelevato Matteo Fissore, per Giuseppe Palma. Il classe 1994 nella stagione appena passata non ha avuto moltissimo spazio a disposizione anche se, due anni prima, è stato fondamentale per le ambizioni della società di Cava de’ Tirreni. Inoltre nella giornata di ieri Joel Esciua ha incontrato Francesco Neri per capire la strada da prendere. L’accordo non è stato trovato e nonostante il giocatore avesse espresso la ferma volontà di rimanere nella squadra della sua città, la dirigenza ha optato per altri profili confermando dunque quanto trapelato nelle ultime settimane. È così che per lui si aprono le porte del San Donato Tavarnelle dove il classe 1996 raggiungerà mister Lorenzo Collacchioni e il concittadino Giorgio Diana. Insieme a lui probabile anche l’arrivo di Simone Lo Faso, Cristian Belli e Michele Bruzzo.

Filippo Ciapini