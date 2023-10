Luis Henrique: “Forza Livorno! Avanti così, boia dé!”

Livorno, 8 ottobre – Un gran gol per battezzare l’esordio ufficiale in campionato con la maglia del Livorno: così l’attaccante brasiliano Luis Henrique si è presentato nella partita che gli amaranto hanno vinto per 0-1 sull’ostico campo del GhiviBorgo. E al termine dell’incontro il giocatore ha salutato i tifosi con un bel “Boia dé!” sul profilo Instagram dell’Us Livorno 1915.