L’Unicusano Livorno fa fuori anche Napoli/Afragola: 17-10 / Foto

UNICUSANO LIVORNO RUGBY – NAPOLI/AFRAGOLA 17-10

Livorno, 22 ottobre 2023 – Importante affermazione dell’Unicusano Rugby Livorno in casa contro Napoli/Afragola per 17-10.

UNICUSANO LIVORNO RUGBY: Pirruccio; Zannoni N., Casini, Ianda (1’ st Chiesa), Martinucci (31’ st Taratufolo); Baraona Prat, Tomaselli J. (31’ st Rossi); Piras (18’ st Freschi L.), De Biaggio, Freschi E.; Chiti (31’ st Lampugnale), Gragnani Giac. (cap.) (18’ st Gragnani An.); Boggero, Molina, Andreotti (24’ st Ficarra). A disp.: Giusti. All.: Riccardo Squarcini.

NAPOLI/AFRAGOLA: Balzi; Iervolino, Scaldaferri, Filippone (22’ st Antonelli), Longo (dal 25’ pt al 31’ pt Aiello); Gargano, Di Tota (6’ st Stanzione); Di Fusco (16’ st Errichiello) Quarto (cap.), Brusca (21’ st Di Lauro); Belfiore (6’ st Iazzetta), Peradze; Notariello (10’ st Guerriero), Careri (26’ st D’Alessandro), Tenga (6’ st Aiello). All.: Nicolas Patricio De Gregori.

ARBITRO: Dario Vidackovic di Milano.

MARCATORI: nel pt (12-3) 11’ m. Tomaselli J. tr. Baraona Prat, 24’ cp Gargano, 29’ m. Zannoni N.; nel st 22’ m. Chiti, 29’ m. Guerriero tr. Gargano.

NOTE: espulsioni temporanee per Iervolino (14’ pt), Tenga (21’ pt) e Tomaselli J. (38’ pt). In classifica 4 punti per l’Unicusano Livorno che ha vinto e non si è assicurato il bonus-attacco (tre mete realizzate) e 1 per la Napoli/Afragola, che ha perso con un margine inferiore alle otto lunghezze e non ha colto il bonus-attacco (una meta realizzata).

Le foto Novi

Il quadro dei risultati

3.a giornata di Serie A, girone 3 (tra parentesi i punti validi per la classifica): Paganica – UR Firenze 23-30 (1-5); Lazio – Avezzano 43-17 (5-0); Villa Pamphili Roma – Roma Olimpic 7-21 (0-4); Unicusano Livorno – Napoli/Afragola 17-10 (4-1); Primavera Roma – C. Civitavecchia 23-29 (1-5); Cavalieri Prato/Sesto – Capitolina Roma 28-17 (4-0).

La nuova classifica

Lazio 15 p.; Cavalieri 13; Avezzano e Unicusano Livorno 10; UR Firenze e Roma Olimpic 9; C. Civitavecchia 8; Capotolina Roma 7; Villa Pamphili Roma 4; Napoli/Afragola e Primavera Roma 2; Paganica 1. Domenica prossima l’Unicusano Livorno renderà visita alla Roma Olimpic.