È iniziato col botto l’anno sportivo di Edoardo Luperi, schermidore della Nazionale e delle Fiamme Oro che ha ottenuto una medaglia d’argento nella prima tappa di Coppa del Mondo. A Parigi, tempio della scherma europea, il fiorettista livornese dopo aver dominato gli incontri precedenti si arrende per una manciata di stoccate al fortissimo e attuale campione olimpico Cheung Ka Long. Una storia, quella del 28enne allievo di Marco Vannini, che lo vede come un predestinato di questa nobile arte visti i risultati strepitosi raggiunti non ancora maggiorenne come la vittoria degli Assoluti e delle Olimpiadi giovanili di Singapore nel 2010. Luperi è tornato alla carica e, pur pensando a una gara dopo l’altra, l’obiettivo a lungo termine ha quattro numeri e cinque cerchi: le Olimpiadi di Parigi 2024.

Luperi, grande risultato a Parigi…

"Sono contento soprattutto per come ho affrontato il ritorno alle gare, era tanto che non gareggiavamo e fare un debutto del genere in Coppa del Mondo è stata un’ottima risposta. Non nego che appena finito non ero soddisfatto. Chi non gareggerebbe per il primo posto? Parigi per noi è la gara delle gare, è l’unica dove sembriamo delle vere star. Sai, quando sei agonista dentro vuoi vincere sempre. A mente fredda ho analizzato le ottime cose che ho fatto nella giornata.

Tipo?

"Mi è piaciuto come mi sono gestito durante gli assalti, considera che ci sono anche pause di un’ora tra una gara e l’altra. Quando sali in pedana in un tempo pseudo-breve devi essere super concentrato, soprattutto quando, come in questo momento, il livello è altissimo".

Le prossime uscite?

"Purtroppo dovevamo farne una importante a Torino ma per il momento è stata rimandata. Al momento c’è la tappa del mondo al IlCairo, in Egitto. Nel frattempo chiaramente ci alleniamo con la Nazionale e in questo mese ci troveremo almeno due volte in ritiro".

Luperi, però quello a lungo termine ha quattro numeri…

"Onestamente mi sono tolto tante soddisfazioni, quello che mi manca è una medaglia alle Olimpiadi. Inizio ad avere una certa esperienza e l’obiettivo è quello di essere competitivo".