Magnozzi, Lessi, Picchi, Vitulano: i volti delle leggende del Livorno al campo di atletica

Quattro volti, quattro leggende del calcio livornese (e non solo) raffigurati nei luoghi della città. Dopo i tre graffiti apparsi a novembre in via delle Navi (Magnozzi, Picchi e Vitulano) ecco che all’esterno del campo scuola di atletica leggera “Renato Martelli” sono apparsi gli stessi tre volti più quello di un altro grande gloria livornese: Mauro Lessi.

Un omaggio proprio di fronte allo stadio che appare particolarmente significativo nel momento in cui, con Paolo Toccafondi prima e con Joel Esciua adesso, il calcio livornese cerca di rialzarsi dal mondo dei dilettanti per tornare dove merita e dove ha scritto pagine entusiasmanti: nel grande calcio professionistico.

Il documentario dedicato ad Armando Picchi