“Combatto con la malattia. E darò tutto per la Libertas”: Benvenuti presidente, la lettera

Livorno, 5 marzo 2025 – “Il sogno è dare il primo scudetto a Livorno nel maschile e nel femminile”. Sogni di gloria ma anche la coraggiosa lotta con la malattia. Marco Benvenuti, 49 anni, prossimo nuovo presidente della Libertas Livorno di Serie A2 scrive una lettera aperta alla città. E parla della sua passione per la società amaranto. Imprenditore livornese doc, da moltissimi anni negli Usa, Benvenuti vedeva da piccolo le partite dell’allora Libertas in A1 insieme ai compianti genitori: Roberto, che fu sindaco di Livorno, e Stefania.

E’ lì che si innamorò del basket e della Libertas. Quarant’anni dopo siede al vertice del team. Divenuto nei mesi scorsi uno dei soci forti della squadra, adesso appunto la guiderà. Nella lettera non nasconde i suoi problemi personali, ovvero la lotta con una malattia da oltre un anno. Benvenuti è anche proprietario del Jolly Aclibasket che milita anch’essa in A2. Ha rilevato la squadra nelle scorse settimane.

“La libertas è una comunità che mi ha plasmato e cresciuto nei momenti difficili – scrive Benvenuti –Come molti di voi sanno sto combattendo con una grave e rara malattia. Lo scorso giugno pensavo fosse finita, e invece sono ancora qui a lottare e crederci. Nei momenti più bui ho pensato alle mie due squadre, Libertas e Jolly. Mi dicevo: ‘Dai Marco, che poi passa tutto e andiamo a Livorno’. Si dice che il basket sia solo un gioco. Per me tutto questo ha significato avere la forza e il coraggio di non mollare mai, di combattere con le unghie e con i denti”.

Nei giorni scorsi la decisione del cda di affidare a Marco Benvenuti la guida della società. “Mi è stato chiesto e io dico che per la Libertas mi butterei anche da Calignaia. Cari Libertassini, anche se sono menomato dalla malattia e lontano, vi prometto che darò tutto me stesso, metterò tutto il know how che possiedo e i soldi che posso permettermi in questa avventura. Mi affiderò all’aiuto dei soci, degli sponsor e dei sostenitori. E spero che altri entrino per sostenere il nostro progetto. Errori? Ce ne saranno. Ma sappiate che non mancheranno tutto l’amore e la passione per la Libertas”.