La Pielle ha trovato il suo straniero: dall'Argentina arriva la guardia Mateo Chiarini

Livorno, 2 agosto 2023 – La Pielle ha trovato il suo straniero. Il «primo sudamericano a vestire la maglia PL». Mateo Chiarini, guardia argentina classe 1998 (189cm per 90kg), è il colpo ad effetto piazzato dalla dirigenza piellina per questa finestra estiva di mercato.

La società ha diffuso una nota ufficiale nel tardo pomeriggio di mercoledì che dava conto della firma, al termine di settimane di scouting ininterrotto della dirigenza PL nell’individuazione di un talento «puro», straniero, da far approdare alla corte dell’head coach Marco Cardani. Attualmente il ragazzo è impegnato alle Universiadi di Chengdu, in Cina. Nelle ultime due stagioni, Chiarini ha giocato con l’Istituto de Còrdoba, uno dei migliori club argentini, con una media di 8,5 punti a partita.

Ultima stagione in campionato da titolare e da protagonista: per lui campionato vinto nel 2021/22 e Supercoppa nel dicembre 2022. L’albiceleste, salvo sorprese, consente di chiudere in bellezza il mercato PL, allestito in queste settimane con minuzia dal Dg piellino Petronio, nel segno di una campagna acquisti importante, a tratti di rifondazione, scandita da giovani innesti di qualità con il giusto mix di esperienza (Pagani, Laganà, Manna, Ferraro).

La trattativa pare sia stata tutt’altro che semplice, complice anche la concorrenza spietata di una prossima rivale nella B1 prossima quale Omegna, unita anche a qualche titubanza del talento sudamericano a trasferirsi in Italia in una terza lega abbandonando di fatto la Serie A argentina. Il presidente PL Francesco Farneti ha così commentato l’annuncio: «L’arrivo di Mateo Chiarini alla Pielle è un evidente e ulteriore segnale di quanto oggi questa società abbia acquisito in credibilità ed attrattiva. Giocatore di gran carattere e talento, sarà il primo sudamericano a vestire la maglia Pielle. In Argentina è considerato come uno dei profili più interessanti per il prossimo futuro per crescita, potenzialità e personalità e quindi per noi è un grande orgoglio averlo nel roster. Ringrazio per l'ottimo lavoro svolto il dg Gianluca Petronio e coach Marco Cardani che, con sapienza e pazienza, hanno saputo scegliere e attendere il momento giusto per chiudere questa operazione. Dal biancoazzuro dell'Argentina al biancoazzuro della Pielle, Mateo non avrà grossi problemi ad ambientarsi a Livorno, dove lo attende un pubblico e una tifoseria che non gli farà mancare la passionalità sudamericana». «Compiaciuti – dice il dg Petronio – di aver messo insieme un convincente gruppo di italiani, avevamo anticipato che avremmo preso il giusto tempo per inserire l'ultimo tassello, quello significativo dello straniero. Il tempo era necessario per sondare le diverse aree geografiche e i vari livelli di campionati stranieri, ma soprattutto per trasmettere ai candidati la tipologia di un campionato come la B nazionale, sconosciuto all'estero ai molti e snobbato da alcuni che lo chiamano con sospetto ‘di terza serieo, ma che invece può avere, secondo noi, una buona visibilità e fare da rampa di lancio verso i campionati di serie A. Nel ristretto numero di eccellenti attori contattati, Mateo, dalla lontana Argentina, mentre è in tour con la sua nazionale in Cina, è quello che più si è fatto coinvolgere dalla proposta, ha saputo dare risalto al fattore ‘Livorno grande città di Basket’ e ha saputo farsi gasare dalle immagini dei derby e di un palasport esplosivo. Oltre alle sue certe doti di ottimo giocatore e potenziale campione, ci è piaciuta la sua forte voglia di emergere e di attraversare l'oceano con la convinzione che l'esperienza Pielle lo porterà molto lontano. Livorno: il posto giusto per mettere in mostra l'autentica garra argentina».

Infine, non poteva mancare il commento dell’allenatore Marco Cardani: «Mateo per caratteristiche tecniche, di personalità e durezza è un giocatore già pronto per una seconda lega europea: il fatto che ci abbia scelto con convinzione come prima tappa della sua carriera in Europa certifica la bontà del progetto Pielle. È una guardia che può segnare in molti modi: ha atletismo e qualità per attaccare il ferro in tutte le situazioni, oltre ad essere affidabile nel tiro da fuori. Ci ha colpito per non essere un ‘mangia palloni’, per la comprensione del gioco e le indubbie capacità difensive. Le ottime referenze ricevute da varie fonti nel suo Paese e la grande crescita dimostrata nell’ultima eccellente stagione chiusa al primo posto da guardia titolare hanno fatto il resto».