Basket, rinforzo per la Libertas, arriva la guardia Pollone

Livorno, 3 aprile 2025 – Matteo Pollone, 26 anni, play /guardia, proveniente dalla Sebastiani Rieti, è un nuovo giocatore della Libertas Livorno. Amplierà le rotazioni in questo caldissimo finale di stagione in cui la squadra del presidente Benvenuti, ormai certa dei playout, cercherà la migliore posizione in classifica per avere l’eventuale gara decisiva al meglio delle cinque in casa.

Pollone, 1,90 metri per 81 kg, è già a disposizione di coach Di Carlo. Nato a Vercelli, Pollone ha militato tra l’altro a Treviglio, prima appunto di accasarsi a Rieti. Nella famiglia Pollone il basket è una passione comune: entrambi i genitori sono stati cestisti. Fin da piccolo Matteo ha voluto imitare papà e mamma. Dopo Rieti dunque, l’approdo a Livorno. Per un paio di mesi di basket che saranno sportivamente caldissimi.