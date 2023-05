Missione compiuta per la Libertas Livorno a Desio: gli amaranto trionfano (59-80) e sono pronti per gara 5

Desio (Monza), 22 maggio 2023 – Con il punteggio di 59-80 la Libertas Maurelli Group Livorno sbanca Desio e agguanta un 2-2 che le consente di giocare la “bella”.

Starting five

DE: Giarelli, Maspero, Fioravanti, Mazzoleni, Molteni.

LL: Forti, Fantoni, Fratto, Lucarelli, Saccaggi.

Primo quarto (16-21)

Mazzoleni apre subito le danze per i padroni di casa che approfittano di un errore di Lucarelli da tre. Subito aggressiva Desio, che cerca di mettere il punto esclamativo. Ma la Libertas “studia”, aspetta e reagisce.

C’è tensione in campo, scintille a go-go già dopo 3’ quando la Libertas si porta avanti: 5-7. Lucarelli c’è: si incunea bene nella difesa brianzola e duetta con Fratto che a metà del primo quarto porta gli amaranto sul 12-7.

Gallazzi chiama time-out sul 7-16. La Libertas finora ha il controllo della situazione, tutta un’altra “faccia” rispetto a gara 3 di sabato scorso. La manovra è più fluida e anche più rapida, ferisce la zona di Desio con più facilità.

+10 grazie a Bargnesi, l’istinto del killer: tiro da fuori che gonfia la retina. Poi ci pensa Saccaggi a siglare il 12-21. Desio si scrolla negli ultimi 10 secondi del primo quarto e realizza con Maspero. La prima frazione si chiude 16-21 con Livorno sicuramente meritevole di questo vantaggio.

Secondo quarto (34-45)

Sipala chiude lo spazio a Lovato e realizza il primo canestro della frazione. Fratto e Fantoni restano in panchina in questo inizio di quarto. C’è spazio anche per Ricci: buone le rotazioni di Andreazza. Desio al momento non fa la voce grossa come in gara 3, la Libertas non ha bisogno di spingere più di tanto ma la partita è ancora lunga e guai a fidarsi.

Sul 20-33 (bomba di Bargnesi), Gallazzi chiama il time-out. La Libertas per ora conduce con autorevolezza e soprattutto con un migliore approccio mentale rispetto alla partita di sabato. Meno errori finora, meno foga ossessiva, più sorniona ed efficace. Anche senza Fratto e Fantoni per qualche minuto, la Libertas al momento ha le mani sul match.

A 3’32” il coach lombardo Gallazzi si becca un tecnico e per gli amaranto si spiana la strada del 26-40.

A 2’33” bomba di Sipala: Libertas spietata, gioca al gatto col topo bucando una difesa a zona decisamente poco efficace questa sera: 30-43. L’inerzia della partita al momento è questa, con gli amaranto che gestiscono ritmo e tabellone.

34-43 quando restano 1’55” da giocare: time-out chiesto da Andreazza. Si va al riposo senza sconvolgimenti, con Lucarelli che gonfia la retina con due liberi. Il secondo quarto si chiude sul 34-45.

Terzo quarto (47-57)

Parte meglio Desio, con terzo fallo di Fratto e anche di Fantoni: occhio. Percentuali basse su Livorno che è a 0 su 6 al tiro nei primi 2’ e mezzo di gioco. Sbaglia anche Desio ed è chiaramente la tensione e proprio la paura di sbagliare che blocca un po’ le squadre, con molti errori alla conclusione sia da una parte che dall’altra. Anche Saccaggi cade in un paio di errori banali e Desio si porta piano piano a -4 con 6’26” da giocare: 41-45, il match è aperto.

Bisdogna aspettare 5’ prima di vedere di nuovo la Libertas andare a canestro: lo fa con Lucarelli che azzecca dalla lunetta il primo di due liberi. Il distacco si fa risicato, il Pala Fit Line si fa sentire, Desio ritrova entusiasmo e si porta a -3 quando restano 4’25” da giocare: 43-46.

Il ritmo non è incalzante, anzi si fa abbastanza basso. Il che forse è meglio per la Libertas, che può gestire un po’ meglio l’esiguo vantaggio. Ancora un errore dalla distanza di Forti, entra Saccaggi ed esce Lucarelli che ha fatto un po' fatica in questa terza frazione. Ma anche Desio incappa in errori al tiro, anche banali, mentre Saccaggi riporta la Libertas a +6 quando restano 1’50” da giocare.

La Libertas amministra gli ultimi 20” portandosi a +10 con due liberi di Lucarelli: 47-57 è il punteggio con cui si chiude la terza frazione.

Ultimo quarto

Andreazza deve fare in modo che la squadra mantenga un vantaggio sicuro e quindi deve fare i conti con il totale dei falli: anche Fantoni si becca il quarto andando addosso a Fioravanti. Forti punisce Desio con una bella bomba e riporta Livorno a dieci lunghezze di distanza (49-59).

Desio non reagisce bene, continua a sbagliare con tiri corti o sul ferro: 51-65 a 7’25”.

Ricci da tre a 7’ da giocare: Livorno è padrona della partita, il gruppo degli “Sbandati” arrivati fin qui anche stasera si sgola sugli spalti. A parti invertite sembra di assistere a gara 3, quando era stata Desio a menare le danze contro una Libertas remissiva: stasera è il contrario, +19 a 6’28” dalla fine la dice lunga sull’andamento di una gara in cui Lucarelli fa registrare il 51-72.

L’abilità di Livorno è stata quella di passare indenne dalle forche caudine dei falli: Andreazza ha saputo gestire i cambi, ha fatto ruotare tutti nel modo giusto e nei momenti giusti. Rientra anche Fratto, torna anche Fantoni e si va a +20.

Quando restano tre minuti da giocare la partita non pare proprio avere altro da offrire. Livorno fin qui ha dominato, controllato, rasserenato, al di là del momento in cui Desio, in uno slancio di generosità, era riuscita a portarsi a -3 donando ai propri tifosi l’illusione di poter riaprire il confronto. Gallazzi manda in campo i giovani, sa che ormai si va a gara 5 e non pretende altro dai suoi.

A 2’ dalla fine sembra ormai un allenamento per la Libertas che va a canestro con Fratto facendo segnare il 54-78. Non c’è altro da dire, se non aspettare il risultato finale: 59-80. Ora si deciderà tutto in gara 5 a Piombino.

Il tabellino

Rimadesio Desio - Maurelli Group Libertas Livorno 59-80 (16-21, 18-24, 13-12, 12-23)

Rimadesio Desio: Andrea Mazzoleni 20 (7/8, 1/2), Gabriele Giarelli 16 (6/14, 0/3), Matteo Tornari 9 (3/9, 1/2), Giacomo Maspero 7 (2/5, 1/4), Leonardo Basso 5 (0/1, 1/1), Matteo Fioravanti 2 (1/4, 0/1), Mattia Molteni 0 (0/1, 0/5), Simone Caglio 0 (0/0, 0/2), Lorenzo Lovato 0 (0/1, 0/0), Andrea Barbieri 0 (0/0, 0/1), Luca Colzani 0 (0/0, 0/1), Carlo Fumagalli 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 9 / 12 - Rimbalzi: 35 8 + 27 (Andrea Mazzoleni 9) - Assist: 12 (Andrea Mazzoleni, Gabriele Giarelli 3). Maurelli Group Libertas Livorno: Jacopo Lucarelli 16 (3/5, 0/4), Antonello Ricci 16 (3/3, 2/2), Andrea Bargnesi 12 (3/4, 2/4), Francesco Fratto 10 (2/5, 2/3), Tommaso Fantoni 6 (1/3, 0/0), Andrea Saccaggi 6 (2/4, 0/4), Francesco Forti 6 (0/1, 2/7), Andrea Sipala 6 (0/1, 2/6), Federico Madeo 2 (1/2, 0/0), Gianni Mancini 0 (0/1, 0/0), Constantin Maralossou 0 (0/1, 0/0) Tiri liberi: 20 / 22 - Rimbalzi: 36 6 + 30 (Tommaso Fantoni 11) - Assist: 14 (Francesco Forti 5).