Mobilieri Ponsacco-Livorno 1-3 , le pagelle amaranto

Santa Croce sull’Arno (Pisa), 23 settembre 2023 – Queste le pagelle del Livorno che ha battuto in trasferta il Ponsacco per 3-1.

Biagini 6: Un’incertezza sul primo gol che poteva costare caro agli amaranto, col passare dei minuti però si riprende e torna nei ranghi con una buona prestazione.

Nizzoli 6: Sicuramente da premiare l’intensità vista per tutta la partita, forse da rivedere invece la precisione in fase offensiva.

Brenna 6.5: Dalla sua parte oggi non si passa, chiude la saracinesca e rende inefficaci gli attacchi del Ponsacco. (Dall’86 Bassini sv: Primi minuti in maglia amaranto per lui).

Ronchi 6.5: Insieme al compagno di reparto ha trovato una solidità che in pochi possono vantare in questa categoria. Bene anche con il pallone tra i piedi e, soprattutto, nelle decisioni.

Brisciani 6: Compiti prettamente più difensivi rispetto a quelli

Luci 6.5: Impreciso nel primo tempo, poi con il passare dei minuti entra sempre più nel vivo del gioco. La sua azione in occasione dell’uno a uno rappresenta lo spirito di questa US Livorno. In fase difensiva è praticamente perfetto.

Nardi 6: Dal primo tocco di palla si capisce che a calcio ci sa giocare e pure bene. Ha idee e spunti davvero interessanti. (Dal 90’ Boroduska sv: Sarà interessante vedere le qualità di questo ragazzo nel corso della stagione).

Bellini 6.5: Trova la prima rete in amaranto con un “gol da attaccante”, approfittando di un pallone respinto corto dal portiere avversario. Meritata per quanto visto in queste prime uscite ufficiali.

Cesarini 7: Ci mette sempre lo zampino, la rete del pareggio amaranto è provvidenziale. (Dal 68’ Caponi 6: Geometrie e tantissima qualità al servizio della squadra).

Giordani 6.5: Non finisce su taccuino dei marcatori ma che partita del 77. Oltre alla tecnica e alla velocità di esecuzione anche la freddezza mentale nel non reagire ai continui falli subiti.

Cori 7: Movimenti da nove vero insieme a tanto sacrificio, il gol è il premio per una grande prestazione. (Dal 78’ Kosiqi 6: Entra e contribuisce al terzo gol amaranto).

di Filippo Ciapini