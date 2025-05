Mountain bike, Alessia Bulleri torna al successo

Isola d’Elba (Livorno), 7 maggio 2025 – Alla Lake Como Bike Marathon torna alla vittoria in mountain bike Alessia Bulleri. La biker elbana, già campionessa italiana juniores di cross country, aveva annunciato il ritorno alle gare fuoristrada per dedicarsi alle marathon dopo la conclusione della stagione di ciclocross. Alessia, che anche in mountain bike veste i colori della Cycling Cafe Cervelo pro Team, ha vinto domenica 4 maggio la prova femminile della gara che si è corsa a Dervio, sul ramo di Lecco del Lago di Como. Un bel duello con la giovane Sofia Bianchini (Ktm Academy): dopo una prima parte di gara dominata dalla Bulleri, c’è stato il rientro in discesa della biker sponsorizzata Ktm. Tutto si è deciso allo sprint, con una vittoria per pochi centimetri a favore della ciclista di Marciana Marina.

Per la verità non è stata la prima vittoria stagionale per Alessia, che si era già aggiudicata lo scorso 7 aprile un cross country nazionale a Eboli. Prossimo obiettivo per lei il ritorno nella sua isola d’Elba, con la partecipazione alla prova UCI Hero Marathon World Cup della Capoliveri Legend di sabato 10 maggio.