Nardi: “Il Livorno? E’ entusiasmante giocare davanti a una tifoseria così”

Livorno, 2 ottobre 2023 – E’ stato Niccolò Nardi l’ospite amaranto della puntata di lunedì 2 ottobre della trasmissione “Livornolé” condotta da Martina Parigi su Granducato Tv. Con loro anche Francesco Ciricosta, ex difensore e ora allenatore del Saline.

Nardi, che è arrivato al Livorno in prestito dalla Fiorentina, si è “raccontato” in questa diretta che Il Telegrafo vi ripropone, dopo la vittoria degli amaranto sul Sansepolcro per 3-1 (rivedi il nostro speciale).

“Un inizio incredibile” – “Sì, davvero un grande inizio – ha esordito Nardi –, è una piazza clamorosa. La cosa che mi è piaciuta di più dopo queste quattro giornate? Giocare davanti a tutti questi tifosi. E’ un grande stimolo, aiuta molto. Ed è importante avere la gente dalla nostra parte”.

Un gruppo vero – “Il gruppo è unito, siamo tutti per uno e uno per tutti. L’idea della dedica della maglia di Bartolini non so di chi sia stata, ma tutto il gruppo è unito. Mi trovo bene con tutti, Andrea il capitano ci aiuta molto. Siamo tutti insieme, scherziamo nello spogliatoio, c’è un bel clima”.

Piedi per terra – “Si cerca sempre di restare umili, si deve restare concentrati su quello che si fa. Il posto ci si deve meritare comunque lavorando e mettendosi a disposizione sempre”,.

Il salto dalla Primavera – “Sono stato dieci anni nella Fiorentina, ma questo è un bell’impatto. Una piazza così dà tanti stimoli. E’ diverso giocare fra i grandi, ma mi trovo bene. Il primo contatto? Una piazza così doveva essere presa subito, una grande opportunità per me e per riportare il Livorno dove merita. Il salto va fatto: meglio prima che poi. E’ bello avere tutti questi tifosi dalla nostra parte, è un’emozione immensa”.

Il primo gol – “E’ stata un’emozione unica, poi andare sotto la curva subito (anche se fu in trasferta, a a Livorno abbiamo lo “stadio mobile”)... Mi è venuto spontaneo correre verso i tifosi. Quel gol non saprei come descriverlo, ho visto la palla entrare e poi ho sentito il boato e sono corso subito verso i tifosi”.

Adattamento – “Parto come mezz’ala – ha aggiunto Nardi – che è il mio ruolo, ma mi metto sempre a disposizione”.

Classifica e pagelle – “La classifica la guardo perché fa piacere vedersi primi. Sui social guardo qualcosa, ma le pagelle non le cerco”.

Il gol – "Mi piace propormi in avanti, attaccare l’area”.

La scaramanzia – "Alla sconfitta reagisco male perché non mi piace perdere nemmeno a carte. Ma la sconfitta fa parte del calcio. Sono scaramantico, molto. Entro sempre con lo stesso piede, metto sempre prima il calzino a un certo piede... Però non vi dico tutto...”.

La piazza – “Quando sono arrivato ho parlato con il capitano, Andrea, “Andri”, e mi ha spiegato che è una piazza con un po’ di pressione che però si fa diventare positiva perché i tifosi sono dalla nostra parte e fanno un lavoro importante, dal mio punto di vista”.

Fancelli e Fissore – “Fancelli sta rientrando in gruppo piano piano, il suo infortunio è stato delicato. Fissore è pronto”.

I sacrifici – “Ne ho fatti tanti – ha risposto Nardi a Martina Parigi –. Devo molto alla mia famiglia, al mio babbo, alla mamma e a mia sorella che mi stanno tanto dietro. Mi hanno fatto rivedere la luce in fondo al tunnel: ci sono stati momenti difficili e sono sempre stati dalla mia parte. Sicuramente qualche black out l’ho avuto e pensavo tutto negativo, ma quando hai le persone buone che ti seguono riemergi sempre. Parlando con la mia famiglia ho capito che questo lavoro è ciò che volevo e voglio fare, da sempre”.

Nardi in azione (Foto Novi)

Gli avversari – "Le partite sono tutte difficili perché giocare contro il Livorno è uno stimolo in più per gli avversari, ma noi pensiamo solo alla vittoria. A volte concediamo di più, ma la nostra forza è quella di venire fuori e ribaltare la partita, come abbiamo fatto anche domenica”.

I difetti – "Ci sono tanti margini di miglioramento, la squadra è in crescita e lo vediamo in allenamento

La traversa del Sansepolcro – “Lì abbiamo vissuto lo stesso, identico momento del gol preso, non siamo stati attenti alla marcatura perché marcando a zona ci può stare. Comunque da qui ci siamo scossi e ci ha aiutato a ribaltare la partita”

Il gol di Cori – "Bella giocata di Ale, poi Sacha tecnicamente ha fatto tutto da solo perché è un giocatore al quale non manca niente”.

Il gol di Luci – “Su calcio d’angolo, Andrea ha messo la palla tagliata in mezzo, un pallone imprevedibile. Lo schema era questo”.

Il gol di Cesarini – “Davanti c’è tanta sintonia, combinare con loro è bellissimo. Poi è bello vedere loro lì davanti che la risolvono così. Anche nei momenti difficili viene tutto facile grazie a loro...Cesarini, Giordani, Cori...”.

Fuori dal campo – “Sono un ragazzo tranquillo – ha detto Niccolò Nardi –, spontaneo e divertente. Mi trovo bene con tutti, mi integro bene. Questo carattere mi aiuta e mi ha aiutato tanto. Il calcio mi ha sempre portato via tanto tempo, giocando a Firenze fra scuola e calcio avevo poco tempo. Ma mi piace uscire con gli amici, è terapeutico per me. Lontano da casa è la prima volta questa: undici anni a Firenze facevo sempre andata e ritorno col treno, ma questa è la prima esperienza vera fuori casa”.

La prossima partita – "Sono tutte gare toste, ma anche fuori casa abbiamo l’impressione di giocare in casa grazie ai tifosi. Ma tutti contro di noi fanno la partita della vita”.

Gli allenatori – "Aquilani nella Primavera viola l’anno scorso mi ha formato tantissimo come persona e non solo come giocatore. Poi Donadel quando ero nell’under 17 a livello di persona mi ha aperto il mondo”.

La Fiorentina – A volte mi allenavo di sopra, è tutto un altro mondo, tutto diverso. Una realtà che mi piacerebbe vivere prima possibile”.

Il ritiro – “E’ stato molto lungo a Pieve Pelago e poi altri, tutto agosto fuori tranne il giorno di Ferragosto”

L’inno – “Mi metto sotto e lo studio, prometto”.

L’arbitro - “Non ci ho mai pensato di fare l’arbitro, è un ruolo difficile. Ma la vita dà sempre sorprese. Non avevo mai preso gialli in vita mia, l’anno scorso una volta. Quest'anno un giallo in più fa anche comodo...”.

L’obiettivo – “No me lo sono posto. Di sicuro voglio giocare con continuità il più possibile. Ci sono tante squadre forti, toste, difficili: guardiamo partita per partita ed è questa la nostra forza. Ascolto tanto la musica, mi aiuta. Musica italiana, spagnola, francese, ma non ho un cantante preferito. Una canzone che mi piace? Difficile scegliere fra tante, ascolto di tutto...”.

Il messaggio ai tifosi – “Ai tifosi dico di sostenerci. La strada è lunga, bella e ci divertiremo tanto insieme”.