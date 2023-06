Oggi Joel Esciua svela le prime carte del Livorno: assetto societario e staff tecnico

Livorno, 13 giugno 2023 – Oggi è il secondo grande giorno di Joel Esciua. Il secondo perché il primo fu il 12 aprile scorso, quando il presidente in pectore e nuovo patròn del Livorno (lo sarà a partire dal 1° luglio) si presentò alla stampa per illustrare programmi, progetti e ambizioni (clicca qui per rivedere).

Ebbene, oggi alle 16,30 Esciua incontra di nuovo i giornalisti: l’appuntamento, stando alla nota diffusa nei giorni dalla società amaranto, è per illustrare il nuovo assetto societario e lo staff tecnico della squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie D.

Finora si sono rincorse molte voci, sono circolate molte indiscrezioni e molti nomi, come del resto sempre accade in situazioni come queste.

Quello di oggi è il momento della verità, del “nero su bianco”, dell’ufficialità. Nella sala stampa dello stadio Armando Picchi, Joel Esciua – che in questi mesi ha lavorato alacremente alla costruzione del suo progetto – svelerà i nomi di coloro ai quali ha deciso di affidare i principali incarichi di responsabilità: quello di direttore sportivo e quello di allenatore.

Un’occasione per fare chiarezza anche su Igor Protti: resterà o no nella nuova società amaranto?

Esciua fin dall’inizio ha sempre detto di voler costruire un Livorno competitivo e vincente, che punti subito al ritorno in Serie C e che programmi un’ulteriore scalata nei prossimi anni. La piazza ha voglia di uscire dall’anonimato dei dilettanti e di tornare a gustare le soddisfazioni calcistiche che a queste latitudini mancano ormai da troppo tempo. C’è fiducia in Joel Esciua: oggi ne sapremo di più. Seguite i nostri aggiornamenti in diretta a partire dalle ore 16,30.