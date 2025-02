Ostia Mare-US Livorno 0-2, gli amaranto volano: altri tre punti preziosi

Ostia Lido 9 febbraio 2025 – Vittoria fondamentale per l’Unione Sportiva Livorno 1915 che sul campo dell’Ostia Mare vince per 0-2. Due reti nel primo tempo per gli amaranto che passano poco dopo il quarto d’ora di gioco con Russo e raddoppiano nei minuti di recupero con Malva.

Modulo confermato per mister Paolo Indiani che conferma il 3-4-2-1 con Daniele Cardelli in porta, seguito da Duccio Brenna, Giacomo Risaliti e Giacomo Siniega. Sugli esterni invece chance dal primo minuto per Moussa Seck Ndoye con Jacopo Marinari sulla corsia opposta.

A centrocampo spazio per il solito Filippo Bellini insieme ad Andrea Bacciardi, all’esordio da titolare in maglia amaranto. In attacco invece torna titolare anche Alessandro Malva insieme a Federico Russo, alle spalle dell’unica punta Simone Rossetti.

Partono subito forte gli amaranto che provano a rendersi pericolosi sin dai primi momenti della partita con Ndoye e Rossetti. Padroni di casa che rispondono subito con una punizione insidiosissima di Persichini che costringe Cardelli a un’ottima risposta di reazione. Al minuto 16 però l’US Livorno passa in vantaggio con Federico Russo che, sugli sviluppi di una rimessa laterale, trafigge la porta dell’Ostia Mare con un preciso destro.

Forti del vantaggio la squadra di mister Indiani prende fiducia e prova a raddoppiare immediatamente grazie anche ad alcuni traversoni insidiosi di Bacciardi e Malva su cui il portiere avversario smanaccia come può.

Poco prima della mezz’ora di gioca l’US Livorno si rende pericolosissimo con Risaliti che sfiora il palo con un bel tiro di destro. L’Ostia Mare non ci sta e cinque minuti dopo ha sulla testa di Camilli l’occasione del pari, ma un super Cardelli gli nega la gioia della rete.

Livorno che però vuole provare ad archiviare la partita e nei minuti di recupero del primo tempo trova la rete del raddoppio con Malva che non sbaglia sull’assist perfetto di Bellini. Minuti di recupero al cardiopalma con Vagnoni che, a porta praticamente sguarnita, si divora la rete che avrebbe accorciato le distanze.

Si va dunque a riposo con la squadra amaranto avanti di due reti. La seconda frazione riparte con gli amaranto subito pericolosi con Regoli che, da posizione ravvicinata, si fa murare un tiro a botta sicura. Ostia Mare che non riesce a reagire e rendersi pericoloso, US Livorno, invece, in completa gestione della partita. Superata l’ora di gioco Marinari ci prova di destro ma Morlupo respinge senza problemi.

I minuti passano e la squadra di mister Paolo Indiani si avvia alla fine della gara senza alcun problema e con una gestione praticamente perfetta delle energie. Al triplice fischio è festa amaranto con altri tre punti preziosissimi nello storico di questa stagione.

Il tabellino

Ostia Mare-Us Livorno 0-2 Ostia Mare (3-5-2): Morlupo; Pinna, Pontillo (77' Sacko), Frosali (60' Lazzeri); Vagnoni, Proietti (87' Marrali), Mbaye (69' Mercuri), Cabella, Rasi; Persichini, Camilli (69' Kouko). A disposizione: Calabrese, Peres, Checchi, Brugi. All. Minincleri US Livorno (3-4-2-1): Cardelli; Risaliti, Brenna, Siniega; Ndoye (50' Bonassi), Bacciardi (85' Calvosa), Bellini, Marinari; Russo (46' Regoli), Malva (67' Luci); Rossetti (46' Gucci). A disposizione: Ciobanu, Dionisi, Arcuri, D'Ancona. All. Indiani Arbitro: Spina di Barletta Marcatori: 16' Russo, 45+1' Malva Note: angoli 3-2; ammoniti Frosali, Marinari, Mbaye, Cabella