Ottimo pareggio per l’Unicusano Livorno (20-20) contro la Capitolina in un match ricco di emozioni

Livorno, 9 ottobre 2023 – Sfruttando con più cinismo la superiorità esibita nelle mischie ordinate e-o finalizzando in modo più pratico le occasioni costruite nel corso del primo tempo (nel conteggio anche due piazzati e un drop provati senza successo dal valido mediano di apertura cileno Prat, al suo esordio assoluto con la maglia biancoverde), l’Unicusano Livorno Rugby avrebbe potuto anche celebrare la grande impresa contro la Capitolina e cominciare con un successo di grido il nuovo campionato.

Al contempo, se il calcio piazzato, tentato all’ultimo secondo dall’angolo destro, dal mediano di apertura ospite Severini – fin lì infallibile nei tiri da fermo – non fosse finito a lato della porta, i labronici avrebbero vissuto la ‘beffa’ di una sconfitta ingiusta.

È finita in parità, 20-20 e il bicchiere è da considerare mezzo pieno. Giustificate le feste della squadra e dei supporters della realtà delle ‘Tre Rose’ al fischio di chiusura. Giusto intonare ‘Gente di mare’, l’hit di Tozzi e Raf che da circa 30 anni è, a tutti gli effetti, l’inno del club.

L’Unicusano ha disputato un match di spessore. Al cospetto di una formazione che ha mantenuto l’intelaiatura della scorsa stagione (i romani hanno ottenuto, nel torneo di A, girone 3, 2022/23 il terzo posto con 81 punti sui 100 disponibili), i ragazzi di Riccardo Squarcini hanno messo in mostra qualità importanti. Un duro esame superato in modo brillante, una gara che dimostra le doti di una squadra, quella biancoverde, rinforzata con innesti mirati. Scrocco (nella circostanza capitano) e compagni possono guardare al futuro con fiducia ed ottimismo.

I biancoverdi iniziano il match con l’argento vivo addosso. I laziali sono costretti a rintanarsi nella propria area dei 22 e a ricorrere a difese fallose. Da sotto i pali Prat, con il più agevole dei piazzati, sblocca la situazione: 3-0 all’8’. Prima linea livornese irresistibile. Nascono nuove opportunità, che non vengono però monetizzate. La Capitolina riesce a pareggiare i conti, al 26’, con un penalty di Severini: 3-3 al 26’.

Foto Fabio Stiaffini

L’Unicusano ha una marcia in più e al 31’ torna, con merito, in vantaggio con De Biaggio – utilizzato seconda linea -, abile a realizzare la prima meta della partita, su azione sviluppata da tutta la mischia. Prat trasforma e porta i suoi sul massimo divario, 10-3. In chiusura di tempo, ingenuità labronica, con Severini che da posizione centrale sigla il secondo piazzato della sua gara: il 10-6 all’intervallo va stretto ai padroni di casa. Subito in avvio di ripresa (41’), il tallonatore dei romani Cini, supportato dai compagni del reparto avanzato, sigla di forza la meta del sorpasso. Severini trasforma: 10-13.

I livornesi non si scompongono e riportano il naso avanti dopo una manciata di minuti (46’), con la propria seconda meta, siglata dall’attivo centro Casini, classe 2004, ennesimo ottimo prodotto del vivaio biancoverde lanciato in prima squadra. Prat trasforma: 17-13 al 46’. Nella parte centrale del secondo tempo, si gioca con intensità, ma non si registrano marcature. È un prologo ad un finale severamente vietato ai deboli di cuore. Lo stesso Casini al 73’ rimedia il cartellino giallo. La Capitolina spinge sull’acceleratore e sugli sviluppi di una mischia spontanea, trova la meta tecnica, per un fallo di Piras, che si vede sventolare il cartellino giallo. 17-20 per la Capitolina ad una manciata di secondi dal termine, con i livornesi costretti in 13.

Per evitare la sconfitta, ‘serve’ la grande giocata in mischia chiusa: punizione guadagnata di forza e da posizione centrale – sia pur non vicino ai pali – Prat sigla il calcio del pareggio, 20-20. Un minuto alla fine. Unicusano in tredici, Capitolina in quattordici (giallo per il terza linea Cerqua). I livornesi ‘conquistano’ una nuova punizione. È già ‘tempo rosso’, siamo oltre l’80’. Sbilenco è il calcio di Prat, che non inquadra l’acca. La Capitolina riparte dalla propria zona difensiva, non getta il pallone in touche ed anzi avanza oltre la linea di metà campo. I livornesi, a ridosso della linea laterale, commettono fallo.

La Capitolina decide di affidare il pallone dell’eventuale vittoria al proprio ‘cecchino’, Severini. La traiettoria del suo calcio dall’angolo destro non è preciso. Sospirone di sollievo per i biancoverdi e fine delle trasmissioni. Un 20-20 che consegna a ciascuna delle due squadre due punti. Per l’Unicusano due punti che regalano tantissima fiducia.

Il tabellino

UNICUSANO LIVORNO RUGBY – CAPITOLINA ROMA 20-20

UNICUSANO LIVORNO: Citi; Zannoni N., Casini, Pirruccio, Martinucci (33’ st Stiaffini); Prat, Rossi; Piras, Freschi L., Scrocco (cap.); Chiti (27’ st Gragnani An.), De Biaggio; Boggero (5’ st Ficarra), Molina, Andreotti (21’ st Quarta). A disp.: Giusti, Freschi E., Chiesa T., Rolla. All.: Riccardo Squarcini.

CAPITOLINA: Colitti, Mastrangelo (9’ st Corvisieri), Innocenti, De Santis (9’ st Buchalter), Tibo, Severini, Vannini (33’ st Tarantini), Cerqua, Mione (12’ st Colafigli), Ragaini, Zuin, Trapasso, Ungaro (12’ st Sterlini), Cini, Parlati (35’ st Frosi). A disp.: Hull, Terribili. All.: Andrea Cococcetta.

ARBITRO: Lorenzo Negro di Modena.

MARCATORI: nel pt (10-6), 8’ cp Prat, 26’ cp. Severini, 31’ m. De Biaggio tr. Prat, 42’ cp Severini; nel st 1’ m. Cini tr. Severini, 6’ m. Casini tr. Prat, 36’ meta tecnica Capitolina, 39’ cp Prat.

NOTE: espulsioni temporanee per Casini al 33’ st, Piras al 36’ st e Cerqua al 39’ st. Calci piazzati: Prat 2/5, Severini 2/3. In classifica 2 punti sia per l’Unicusano Livorno che per la Capitolina (pareggio senza bonus-attacco; due mete per ciascuna squadra).

Risultati e classifica

(tra parentesi i punti validi per la classifica): Paganica – Lazio 7-73 (0-5); Villa Pamphili Roma – Civitavecchia 26-25 (4-2); Unicusano Livorno Rugby – Capitolina Roma 20-20 (2-2); Primavera Roma – UR Firenze 13-20 (1-4); Cavalieri Prato/Sesto – Roma Olimpic 44-20 (5-0); Napoli/Afragola – Avezzano 24-31 (1-5).

La classifica: Lazio, Cavalieri e Avezzano 5 p.; Firenze’31 e Villa Pamphili 4; Unicusano Livorno, Capitolina e Civitavecchia 2; Napoli/Afragola e Primavera 1; Roma Olimpic e Paganica 0. Domenica prossima l’Unicusano renderà visita al Civitavecchia.