Livorno Poggibonsi, le pagelle: Cardelli, parate che evitano un ko più largo. Marinari sfortunato

Livorno, 23 marzo 2025 – Ecco le pagelle del Livorno nella sfida con il Poggibonsi.

Cardelli 6.5: Non può niente sulla rete avversaria, evita una sconfitta più larga con alcuni interventi anche di pregevole fattura. Sicuramente il migliore tra i suoi. Risaliti 5.5: Altra giornata no per la retroguardia amaranto che commette il pasticcio che porta alla sconfitta. Brenna 5.5: Si fa sorprendere come tutti i compagni in occasione della rete ospite. Siniega 5: Gli attaccanti trovano facilmente la via del tiro liberandosi dalle marcature senza problemi. Errore che costa caro. (Dal 64’ Arcuri 6: Cerca di ristabilire equilibrio in difesa, si fa vedere anche in attacco). Bonassi 5: Dalla sua parte passano con troppa facilità. Molto impreciso sui cross. (Dall’83’ Frati 5: Entra e si fa vedere subito con un tiro, ma l'errore sul finale è clamoroso). Bacciardi 5.5: Passo indietro rispetto a quanto visto precedentemente, col passare dei minuti cresce anche il nervosismo. Hamlili 5.5: Non disegna traiettorie come ci ha abituati a fare (Dal 64’ Bellini 6: Prova a dare velocità alla manovra) Marinari 6: Si conferma uno dei migliori, sfortunatissimo in occasione della rete annullata. Russo 6: Sicuramente è quello che ci prova più di tutti, sfortunato in occasione del pari. (Dal 64’ Malva 6: Mezz’ora di gioco dove riesce a impensierire due volte la porta avversaria). Dionisi 5: Ci prova e ci riprova cercando sia i compagni che la soluzione personale, ma non riesce a trascinare i suoi. Serve più concretezza, troppo lezioso. Da lui ci si aspetta la differenza. Rossetti 5: Continua il periodo sfortunatissimo per lui, per ben due volte gli viene negata la rete nel momento finale del tiro. Ammonizione ingenua nel finale che lo costringerà a saltare la prossima partita.