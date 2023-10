La Pielle batte di misura la corazzata Avellino 66-64

Livorno, 8 ottobre 2023 - Esordio casalingo vincente per la Caffè Toscano Pielle Livorno che di fronte ai 2500 del PalaMacchia batte, seppur di misura, Avellino 66-64.

E’ stata una partita bellissima, ad alta intensità, ma dalle due facce: sostanziale equilibrio nei primi due quarti di gioco; poi terzo quarto tutto per i campani fino alla remuntada dei biancoblù che con il primo successo in campionato riscattano la sconfitta all’esordio patita in terra laziale contro Rieti. Primi due punti in classifica dunque per la squadra allenata da coach Marco Cardani.

Ecco il film della partita

STARTING FIVE

PL: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Pagani (coach Cardani)

AV: Burini, Vasl, Nikolic, Santucci, Bortolin (coach Crosariol)

1QT (18-18)

Solito quintetto ormai più che collaudato per la Pielle con Cardani che si affida a Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Pagani.

Solo triple nei primi due minuti di giovò per entrambe le compagini Rubbini e Chiarini per la Pielle, Vasl per Avellino (6-3). Costretta a correre forte e tanto Avellino di coach Crosariol, dati i ritmi alti alla partita imposti dalla squadra di Cardani. Bortolin (ex Mestre) trova in avvio molto spazio sotto l’arco, lasciato colpevolmente libero di girarsi dalla difesa pivellina. 11 pari dopo 5’. Piccolo allungo di Avellino grazie alle giocate dei suoi uomini migliori, la guardia ex Fortitudo Vasl e l’ala Nikolic (13-16), complice anche un paio di attacchi andati a vuoto sponda PL, nonostante una buona circolazione di palla in termini di manovra. Cardani chiama il time out sul 13-17 per Avellino, per tentare di spezzare il flow dei campani con 1’32” da giocare. Esce forte dal timeout la Pielle grazie alla tripla di Laganà appena entrato in campo (16-18). Capitan Campori, da perfetto sesto uomo, pareggia i conti a una manciata di secondi dalla fine del primo quarto che si chiude sul 18-18.

2QT (33-31)

Riporta il musetto avanti Avellino con il canestro dal mid range di Nikolic (18-20); Laganà pareggia di nuovo i conti sul 20-20 in avvio di secondo quarto. Controsorpasso Pielle con il canestro lasciandosi cadere all’indietro di Max Ferraro per il 24-22. Bortolin però pareggia per Avellino 24-24, con un canestro che lo porta già in doppia cifra dopo 14’ di gioco. La sensazione anche in questo secondo quarto è quella di assistere (per ora) a due squadre che, per valori in campo, si equivalgono. Nessuna delle due riesce a imprimere parziali da spezzare il fiato. Colpo su colpo Pielle e Avellino viaggiano in termini di punteggio in sostanziale parità: 24-26 per i campani con 5’49” sul cronometro. Tripla a segno per Avellino, con Burini in transizione per il +5 degli ospiti (24-29). Gap prontamente ricucito dalla Pielle grazie all’argentino Chiarini che dalla lunetta fa 2/2 (28-29). Ancora squadre in parità con 1’29” dall’intervallo lungo dopo la tripla messa a segno da Chiarini: 31-31, partita tiratissima fin qui. Due tecnici fischiati ad Avellino, uno per coach Crosariol e uno alla panchina. Chiarini per la PL trasforma i due conseguenti liberi (33-31) prima del rientro delle squadre negli spogliatoi per l’intervallo lungo. PL avanti di due lunghezze dopo 20’.

3QT (45-55)

8-0 Avellino in avvio di terzo quarto che ribalta il punteggio (33-39) con Vasl protagonista. Inerzia che cambia improvvisamente a favore dei ragazzi di Crosariol. Pielle in bambola uscita dagli spogliatoi che non trova la via del canestro per più di 4 minuti. Avellino allunga e si porta sul 33-44 con l’ennesima tripla di Vasl. Parziale terrificante 0-13 piazzato da Avellino che costringe Cardani a chiamare un timeout obbligato per tentare di far reagire i suoi. Reazione di garra Pielle che risponde con 4 punti con Chiarini protagonista (37-46). Altra tripla di Avellino che vuole mantenere il gap più che ampio (37-49). Laganà riduce a -10 lo svantaggio Pielle in transizione con palla appoggiata al vetro (39-49). Ferraro trova la via della retina dal perimetro e piazza la tripla del 42-51, svantaggio Pielle a singola cifra (-9) con 1’26” da giocare prima della fine del terzo quarto. Tripla di Caridà per i campani e nuovo allungo in doppia cifra (42-54). Ferraro risponde subito per la PL, evidentemente in ritmo, con la tripla del 45-54, punteggio finale al termine della frazione.

4QT (66-64)

Capitan Campori prova a dare il via alla remuntada appoggiando al ferro la palla del 47-55n in avvio di quarto. Diouf mette due liberi fondamentali per alimentare le speranze di rimonta dei ragazzi di Cardani (49-55). Parziale che lievita sul 6-0 grazie al floater di Laganà che vale il 51-55 e timeout scontato chiamato da Crosariol per Avellino, con 8’35” da giocare. Tripla clamorosa di Santucci per Avellino (51-58) a cui risponde prontamente la PL con Laganà ormai entrato in ritmo (54-58). Lo Biondo, da vero leader, piazza la tripla del -1 (57-58). Sorpasso Pielle grazie a Laganà che dalla media distanza porta i suoi davanti, ricucendo definitivamente il gap: 59-58 a 4’23” dal termine. 14-3 il parziale di metà quarto quarto a favore della PL. Tripla clamorosa di Chiarini appena entrato in campo per il 62-58 Pielle con 1’04” da giocare. Non convalidata al tripla del possibile -1 Avellino, per passi di Carenza. Tripla di Burini che prova a tenere aperta la partita. Ammazza partita, invece, la schiacciata di Diouf imbeccato dal visionario Chiarini (64-61). Time out Crosariol con 8” dalla sirena sul 66-61. Vasl non si arrende e piazza la tripla del -2, ma non basta. Punteggio finale 66-64 per la Pielle.