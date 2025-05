Playoff Serie B: Pielle ko nella prima contro Ruvo di Puglia, finisce 70-56

Ruvo di Puglia, 25 maggio 2025 – La Pielle cade 70-56 in gara-1 contro Ruvo di Puglia e comincia male la serie. Una partita negativa per i biancoblù che trovano grande difficoltà a segnare e soffrono incredibilmente la fisicità a rimbalzo di Borra. La Pielle al PalaColombo rincorre per tutta la partita e dopo un primo tempo complicato riesce a tornare a -1 nel terzo quarto (51-50).

Due triple dei pugliesi ricacciano indietro i labronici che nell’ultimo quarto si sciolgono e segnano solo 6 punti sbagliando tante triple che avrebbero reso incandescente il finale. Grandi problemi sotto le plance per gli uomini di Turchetto che concedono 15 rimbalzi a Borra e 50 (15 offensivi) totali a Ruvo contro i soli 34 conquistati.

In una partita in cui anche le percentuali dei padroni di casa non sono eccezionali gli extra possessi hanno fatto la differenza. Per la Pielle problemi ai liberi (7/14) e al tiro da tre (5/29) che hanno condannato a soli 56 punti. Il migliore in campo è Jackson, autore di 22 punti, di cui 11 nel primo quarto, con 3/4 dalla lunga distanza.

Tra i biancoblù l’unico in doppia cifra è Klyuchnyk con 13 punti, mentre incappa in una serata negativa Leonzio, capace di segnare solo 7 punti con un inusuale 3/15 dal campo. Adesso due giorni per rimettere a posto le idee per la Pielle, che ha bisogno di una prestazione diversa per provare a tornare a Livorno con la serie in parità.

Il tabellino

Crifo Wines Ruvo di Puglia - Toscana Legno Pielle Livorno 70-56 (21-13, 25-22, 11-15, 13-6) Crifo Wines

Ruvo di Puglia: Darryl joshua Jackson 22 (3/4, 4/8), Mihajlo Jerkovic 13 (5/7, 1/4), NicolÒ Isotta 11 (2/5, 2/2), Marco Timperi 8 (2/4, 0/2), Jacopo Borra 6 (3/8, 0/0), Stefano Conte 5 (0/3, 1/1), Bernardo Musso 3 (0/0, 1/5), Antonio Lorenzetti 2 (1/1, 0/0), Yankiel Moreno 0 (0/1, 0/1), Tommaso Gatto 0 (0/1, 0/2), Thomas Reale 0 (0/2, 0/1), Carmine Berardi 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 11 / 16 - Rimbalzi: 45 13 + 32 (Jacopo Borra 15) - Assist: 13 (Yankiel Moreno 3)

Toscana Legno Pielle Livorno: Dmytro Klyuchnyk 13 (4/5, 0/1), Jacopo Lucarelli 9 (3/3, 1/3), Mattia Venucci 8 (1/2, 2/7), Jacopo Vedovato 8 (4/4, 0/0), Ennio Leonzio 7 (2/9, 1/6), Luca Campori 4 (1/2, 0/2), Maurizio Del Testa 3 (0/0, 1/4), Janko Cepic 2 (1/3, 0/3), Eduards Hazners 2 (1/3, 0/2), Davide Bonacini 0 (0/2, 0/1), Simone Sinagra 0 (0/0, 0/0), Matteo Cavaliere 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 7 / 14 - Rimbalzi: 32 7 + 25 (Jacopo Vedovato 6) - Assist: 9 (Ennio Leonzio, Maurizio Del testa, Davide Bonacini 2).