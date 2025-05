Pielle, i playoff cominciano alla grande: San Vendemiano battuta in trasferta 88-94

San Vendemiano, 11 maggio 2025 – Alla fine di una partita bellissima sotto ogni punto di vista la Pielle sbanca il palazzetto di Rucker con il punteggio di 88-94 si porta 1-0 nella serie. Un match dalle mille emozioni che ha visto i biancoazzurri prendere il controllo della gara con un eccezionale terzo quarto (15-27) e poi soffrire nel finale il tentativo di rimonta di San Vendemiano, bloccata a soli 12 secondi dal termine da una tripla incredibile di Ennio Leonzio.

La Pielle, nonostante la stazza maggiore dei suoi lunghi soffre incredibilmente a rimbalzo (41-31 e 13 rimbalzi offensivi concessi) anche per i problemi di falli di Klyuchnyk e Vedovato.

Molto buona la percentuale al tiro degli uomini di Turchetto che tirano con il 66% da due (18-27) e il 44% da tre (15/34). L’MVP per i biancoazzurri è Ennio Leonzio, autore di 19 punti con 6/9 al tiro e la tripla della vittoria. Ottima prestazione anche per Venucci e Klyuchnyk (nonostante i problemi di falli) con rispettivamente 15 e 14 punti. Fondamentali anche i 12 punti di Bonacini apparso in ottima forma e completamente recuperato.

Tra i veneti spiccano le prestazioni di Tassinari e Cacace, capaci di segnare 27 e 23 punti. Un successo del peso specifico enrome per la Pielle che ruba il fattore campo e mette tantissima pressione agli avversari, costretti a vincere gara-2 per non essere obbligati a vincere due gare in Toscana.

Il tabellino

Rucker San Vendemiano - Toscana Legno Pielle Livorno 88-94 (23-26, 22-19, 15-27, 28-22) Rucker San Vendemiano: Andrea Tassinari 27 (4/7, 6/9), Alberto Cacace 23 (6/10, 2/2), Jacopo Preti 13 (0/3, 4/7), Kristaps Gluditis 10 (1/2, 2/8), Tommaso Oxilia 4 (1/6, 0/0), Mauro Zacchigna 4 (1/2, 0/3), Andrea Donda 4 (1/2, 0/0), Luca Fabiani 3 (1/1, 0/0), Enrico Tadiotto 0 (0/1, 0/0), Giorgio Visentin 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 16 / 27 - Rimbalzi: 36 12 + 24 (Alberto Cacace 12) - Assist: 18 (Tommaso Oxilia 6).

Toscana Legno Pielle Livorno: Ennio Leonzio 19 (3/3, 3/6), Mattia Venucci 15 (0/1, 4/9), Dmytro Klyuchnyk 14 (6/7, 0/1), Davide Bonacini 12 (4/5, 0/2), Eduards Hazners 10 (2/2, 2/3), Janko Cepic 9 (3/7, 1/3), Luca Campori 6 (0/0, 2/3), Jacopo Lucarelli 6 (0/1, 2/4), Maurizio Del testa 3 (0/1, 1/3), Jacopo Vedovato 0 (0/0, 0/0), Matteo Cavaliere 0 (0/0, 0/0), Simone Sinagra 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 13 / 17 - Rimbalzi: 30 3 + 27 (Janko Cepic 6) - Assist: 14 (Davide Bonacini 4)