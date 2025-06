Basket Serie B: Pielle, settimane calde. La società pronta a ripartire, diverse caselle da definire

Livorno, 17 giugno 2025 – L’assemblea dei soci andata in scena lunedì 16 giugno e durata quasi tre ore dà il via alla nuova stagione della Pielle. Dopo la semifinale playoff persa contro Ruvo di Puglia, chiusura di una stagione complicata, la società è pronta a ripartire. Ora i tifosi attendono di conoscere coloro che accompagneranno la squadra nel prossimo campionato in campo e dietro la scrivania.

Al Cda hanno partecipato i nomi chiave del club: Francesco Farneti, Riccardo Grillo, Marco Romei, Manolo Burgalassi, Matteo Rossi e Stefano Felicioni, quest’ultimo in rappresentanza di Sillabe, la società vicina al gruppo Costa recentemente entrata a far parte della società.

Nei giorni scorsi si sono tirati indietro quattro dei cinque membri del Consiglio di amministrazione e l’incontro ha stabilito che l’attuale cda resterà in carica con pieni poteri operativi almeno fino alla chiusura dell’esercizio in corso, prevista per il 30 giugno.

Il bilancio, che potrà essere approvato entro il 30 ottobre, sarà dunque la priorità dell’attuale governance. Una decisione condivisa da tutti i presenti e che ha anche un significato strategico: mantenere la piena operatività consente l’ingresso di nuovi soci. Un passo importante per rafforzare il presente e il futuro del club.

Al termine di questo processo sarà convocata una nuova assemblea per eleggere un consiglio d’amministrazione definitivo, che guiderà la Pielle nella nuova stagione agonistica. La società è pronta a entrare nel vivo anche sulle questioni di campo. Il Cda inizierà a definire la parte tecnica della nuova annata. Le decisioni, già condivise da tutti i sei soci, riguarderanno innanzitutto il ruolo di direttore sportivo, con Gianluca Petronio in bilico dopo la forte contestazione dei tifosi la sera dell’eliminazione contro Ruvo. Dopo la scelta del Ds sarà il turno dell’allenatore, con il nome di Andrea Turchetto che appare in pole position per la panchina biancoazzurra.

Daniele Mazzi