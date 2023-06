Pielle, si ricomincia da Petronio: “Sento che raggiungeremo grandi obiettivi”

Livorno, 6 giugno 2023 - La Pielle targata 2023-2024 prende sempre più forma e assume contorni sempre più definiti. Ora è la volta nel nuovo dg, Gianluca Petronio.

Dopo lo scossone nel day after della eliminazione dei biancoblù dai playoff per mano di Gemini Mestre - anche lei uscita a sua volta per mano della corazzata Orzinuovi - dato dalle dimissioni «irrevocabili» del presidente Creati, la dirigenza è a lavoro, giorno e notte potremmo dire, per la Pallacanestro Livorno del futuro.

Giornata di presentazioni ufficiali quella di oggi per la PL. Nella splendida location dell’Hotel Palazzo è stato presentato alla stampa e ai tifosi piellini appunto il nuovo direttore generale, Gianluca Petronio, ufficializzato non più tardi di una decina di giorni fa.

Presente per questo passaggio ‘istituzionale’, se vogliamo, tutto il cda al completo, guidato - ad interim, per ora - da Francesco Farneti in qualità di presidente e il tecnico dei biancoblù Marco Cardani.

«Petronio ha un curriculum importante che parla da solo - ha raccontato Farneti -. La società crede che lui sia la persona ideale con cui poter aprire un ciclo. Gianluca è la persona che ci darà forza, struttura solida e tanta credibilità. Lo abbiamo voluto fortemente per far si che potesse dare alla PL nel tempo una identità nazionale.

Presa la parola, Petronio ha ringraziato il presidente e il cda per la stima accordatagli e ha svelato ai giornalisti le modalità del suo ingaggio: «Il presidente - ha svelato Petronio - mi ha avvicinato con una telefonata diretta di un venerdì pomeriggio, mentre mi trovato a Udine e, da buon livornese, saltando ogni preambolo, mi ha detto: “Dalle informazioni che abbiamo raccolto il suo è il profilo più indicato, quello di cui la Pielle ha bisogno. Dobbiamo pertanto incontrarci”».

Cosa ha convinto Petronio ad accettare la proposta della PL? E’ stato lui stesso a svelarlo: « Mi ha stupito enormemente incontrare e ascoltare un cda coeso e pronto a lavorare nella stessa direzione. Un cda davvero convincente per la compattezza che mi ha dimostrato. Altra cosa che mi ha colpito è che man mano che parlavamo la conversazione si costituiva di fatti e aspetti convergenti che entrambi, in modo naturale, volevano sentirsi dire. E’ raro incontrare un popolo così inclusivo, e lo dice uno che ha girato mezza Italia per lavoro. Bene, ma quali dossier sono sul tavolo del nuovo dg?

«Sono al corrente su cosa ci sia da fare - ha aggiunto Petronio. Ho parlato con Marco Cardani e mi ha fornito un quadro positivo, costruttivo e complessivo sulla squadra. Nel mansionario che abbiamo studiato insieme vi rientrano aspetti e dossier diversi. Sono fiducioso di quello che sarà l’operato della società e penso che insieme raggiungeremo grandi obiettivi».

Alcuni di questi dossier sono facilmente intuibili, anche basandosi su alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso coach piellino, Marco Cardani, anche ai microfoni stessi de Il Telegrafo. Per esempio, non è un segreto né un mistero la volontà del tecnico di Busto Arstizio di poter contare a partire dalla prossima stagione di uno slot straniero, dal momento che il campionato e la formula della B1, o B d’eccellenza che dir si voglia lo consente.

Altro slot da occupare, nonché ruolo presente nella lista dei desideri del coach è senz’altro quello che lui stesso ha definito il ‘go to guy’, un terminale offensivo, una guardia con tanti punti nelle mani che possa far fare il salto di qualità alla PL che è mancato nella post season di quest’anno, vuoi anche senz’altro a causa del crack sfortunato di Loschi a distanza di una settimana dall’inizio della post season.

Francesco Ingardia