Real Forte Querceta-Livorno 0-1: la nostra diretta web

Forte dei Marmi (Lucca), 22 ottobre 2023 – Livorno in campo a Forte dei Marmi contro il Real Forte Querceta per la settima giornata del campionato di calcio di Serie D girone E. Ecco la nostra diretta testuale del match.

45’+2’ – FINE 1° TEMPO. Real Querceta Forte-Livorno 0-1.

45’ – Ammonito Bigica.

44’ – Cesarini va via da solo, dribbla tre avversari ma al limite dell’area si fa stoppare e l’azione per il Livorno sfuma.

38’ – Cesarini cade in area sull’appoggio di un difensore del Real Forte Querceta, l’arbitro fa proseguire.

37’ – Cambio del Real Forte: entra Bigica per Pecchia, infortunato.

37’ – Cesarini! Panico in area di rigore: il destro del “Mago” ravvicinato è morbido e Gatti para.

36’ – Ancora pericoloso il Real Forte con Apolloni che su fa avanti minaccioso: liberano l’area gli amaranto.

31’ - Ammonito Giordani.

30’ – Cori! Vicino al raddoppio il Livorno. Su servizio di Cesarini, l’attaccante fa partire un tiro di piatto destro sul primo palo: para a terra Gatti.

28’ – Pericoloso il Real Forte: il traversone in area non viene deviato, brivido per il Livorno che sbriglia con un po’ di affanno.

25’ – L’ex Apolloni entra in area ma viene neutralizzato e il Livorno riparte.

20’ – 0-1. Supremazia territoriale e di gioco del Livorno, che si tiene costantemente nella metà campo del Real Forte Querceta. Determinante la presenza di Giordani, assente una settimana fa contro il Tau.

14’ – GOL DEL LIVORNO! 0-1 Giordani al “sette”: interno destro a girare imprendibile per Gatti sul secondo palo. Il Livorno concretizza la supremazia finora espressa nel gioco.

12’ – Bassini tenta l’aggancio in area di un pallone calciato su punizione da Luci: il giocatore anaranto va a terra, l’arbitro lascia correre.

9’ – Punizione di Luci dalla distanza: palla alta sulla traversa. L’inerzia del gioco in questi primi minuti è del Livorno.

Tifosi del Livorno (foto Umicini)

3’ – Cesarini in area di rigore, tiro deviato in corner.

1’ – PARTITA INIZIATA. Livorno in maglia amaranto e calzoncini neri. Padroni di casa del Real Forte in divisa bianca con risvolti nerazzurri sul petto.

Le formazioni

Real Forte Querceta (3-5-2): Gatti; Tognarelli, Meucci, Maccabruni; Bucchioni, Pecchia, Michelucci, Apolloni, Purro; Podestà, Pegollo. A disp.: Luci, Ndiyae, Betti, Bigica, Lazzoni, Avdillari, Gabrielli, Scarpa, Vanni. All.: Sena.

Livorno (4-3-1-2): Albieri; Camara, Ronchi, Bassini, Brisciani; Bellini, Luci, Ferraro; Cesarini; Giordani, Cori. A disp.: Biagini, Fissore, Nardi, Menga, Coriano, Frati, Mutton, Caponi, Kosiqi. All.: Favarin.

Arbitro: Pasculli di Como.