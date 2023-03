Rugby Unicusano Livorno rullo compressore anche a Roma, Villa Pamphili ko: 18-31

Rugby Unicusano Livorno

Roma, 19 marzo 2023 – Ancora un grande successo per la Unicusano Livorno Rugby. Questa volta i biancoverdi hanno espugnano Roma, sponda Villa Pamphili, tornando a casa con una vittoria che premia la crescita, la costanza e l’impegno.

VILLA PAMPHILI ROMA – UNICUSANO LIVORNO RUGBY 18-31

Villa Pamphili Roma: Grasso; Teodori (22’ st Piergentili T.), Selvi, Alberti, Silvestri (22’ st Daddi); Tavutunawailala, Rocco (cap.); Lavalle, Strampelli (31’ st De Simone), Cordella; Borraccino, Holland (34’ st Impieri); Caputo (13’ st Mirabella), Zaccaria (27’ st Marcantognini), De Filippis. A disp.: D’Alessio, Fuina. All.: Luigi Zangrilli.

Unicusano Livorno Rugby: Saleme; Martinucci (27’ st Rolla), Nanni, Cristiglio L. (39’ st Stiaffini), Zannoni N.; Bartolomucci, Tomaselli J.; Basha, Scrocco (7’ st Piras), Mannelli; Gragnani Giac. (cap.) (35’ st Freschi E.), Cristiglio A. (33’ st Chiti); Aranda (39’ st Quarta), Mattei, Andreotti (7’ st Ficarra). A disp.: Meini. All.: Marco Zaccagna.

Arbitro: Maria Beatrice Benvenuti di Roma.

Marcatori: nel pt (8-12) 7’ m. Grasso, 21’ m. Tomaselli tr. Nanni, 29’ m. Gragnani Giac., 36’ cp Silvestri; nel st 7’ m. Selvi tr. Silvestri, 15’ m. Mattei, 22’ m. Cristiglio L. tr. Nanni, 25’ m. Cordella 18-24, 31’ m. Piras tr. Nanni.

Note: epulsione temporanea (37’ st) per Rolla. Calciatori: Silvestri 1/4, Grasso 1/2, Nanni 3/5. Giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni.

In classifica 0 punti per la Villa Pamphili, battuta con un margine superiore alle sette lunghezze e incapace di assicurarsi il bonus-attacco (tre mete realizzate) e 5 punti per l’Unicusano Livorno, che ha vinto e si è assicurato il bonus-attacco (cinque mete realizzate).

Il quadro completo dei risultati di questa 17° giornata (6° di ritorno) di serie A, girone 3 (tra parentesi i punti validi per la classifica): Lazio – Perugia 55-12 (5-0); Pesaro – Capitolina Roma 12-24 (0-5); Avezzano – Primavera Roma 50-17 (5-0); Napoli/Afragola – Civitavecchia 30-24 (4-1): Villa Pamphili Roma – Unicusano Livorno Rugby 18-31 (0-5); riposo: Cavalieri Prato/Sesto.

La nuova classifica (tra parentesi le partite giocate): Lazio (15) 75; Capitolina (16) 69; Cavalieri (15) 61; Avezzano (15) 44; Unicusano Livorno (16) 35; Pesaro (15) 32; Primavera Roma (16) 30; Civitavecchia (16) 29; Perugia (16) 25; Villa Pamphili (15) 17; Napoli/Afragola (15) 16.

Domenica prossima, nel quadro della 18° giornata, l’Unicusano Livorno Rugby osserverà un turno di riposo. I biancoverdi torneranno in campo il 2 aprile per ospitare il Perugia.