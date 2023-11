San Donato Tavarnelle-Livorno 1-2: la nostra diretta web

Firenze, 12 novembre 2023 – San Donato Tavanelle-Livorno, undicesima giornata del campionato di calcio di Serie D girone E. Squadre in campo dalle ore 14.30. Ecco la nostra diretta testuale.

La partita minuto per minuto

90’+5’ – IL LIVORNO VINCE 1-2 A SAN DONATO TAVARNELLE. Quinta vittoria in trasferta per gli amaranto che non giocano bene per 55’, ma ribaltano gioco e risultato nella ripresa grazie ai gol di Giordani e Cori.

90’+2’ – Ammonito Biagini che perde tempo nel rinvio.

90’+1’ – Affondo del San Donato Tavarnelle, la difesa amaranto controlla e la palla scivola via fuori.

5’ di recupero.

85’ – Cambio nel Livorno: Bassini al posto di Giordani.

85’ – Cambio nel San Donato Tavarnelle: Pamnicucci al popsto di Diana.

82’ – LIVORNO IN VANTAGGIO! CORI! 1-2. La punta amaranto non sbaglia di testa adagiando di testa in rete la palla finita sulla traversa dal tiro di Sabattini con il destro. Cori è appostato e insacca il vantaggio.

80’ – Cambio nel San Donato Tavarnelle: Giubbolini al posto di Papalini.

79’ – Mutton, conclusione murata in corner! Livorno più vivace, più veloce e pungente. Sabattini e Nardi i più propositivi con Giordani più servito.

78’ – Giordani di testa! Smorza la palla e Manzari ben appostato blocca.

74’ – Ammonito Calamai per fallo su Nardi lanciato.

70’ – PAREGGIO DEL LIVORNO! 1-1, GIORDANI. Il numero 77 amaranto è appostato sul secondo palo, in agguato sulla conclusione di Nardi respinta da Manzari.

70’ – Cori non raggiunge un pallone sul quale esce a vuoto stavolta Manzari.

69’ – Cambio nel San Donato Tavarnelle: Bellini al posto di Neri.

68’ – Giordani! Manzari para deviando in corner una conclusione al “sette”.

68’ – Para a terra Biagini su Lucatti!

67’ – Cross di Giordani in area, ma Cori non aggancia e così Manzari può bloccare.

64’ Cambio nel Livorno: Coriano al posto di Brisciani.

63’ Cambio nel Livorno: Mutton al posto di Brenna.

63’ – Ammonito Luci.

60’ – Ancora 1-0 per il San Donato Tavarnelle. Livorno in pressione, ma a sprazzi e finora inconcludente: nessun tiro nello specchio della porta difesa da Manzari.

56’ – Cambio nel San Donato Tavarnelle: Marianelli al posto di Barazzetta.

55’ – Sabattini calcia fuori dalla distanza. Livorno un po’ più grintoso con l’ingresso proprio di Sabattini, ma finora non è facile trovare spazi nella retroguardia locale che pare un po’ più in affanno.

46’ – Cambio nel Livorno: Sabattini al posto di Luis Henrique.

46’ – INIZIA IL 2° TEMPO.

45’+4’ – FINITO IL 1° TEMPO: SAN DONATO TAVARNELLE IN VANTAGGIO SUL LIVORNO PER 1-0.

4’ di recupero.

42’ – Espulso Langella, allenatore in seconda del Livorno: proteste.

41’ – Giordani di testa! Palla neutralizzata da un difensore di testa sulla linea di porta. Livorno vicinissimo al pareggio!

40’ – Cambio nel San Donato Tavarnelle: Belli al posto di Borghi.

34’ – Punizione dal limite per il Livorno: tocco di mano di un difensore locale. Nulla di fatto: tiro di capitan Luci respinto dalla barriera, poi Bellini spedisce fuori.

30’ – Sempre 1-0 per i padroni di casa. Ancora Luci da fuori area di sinistro, palla malamente fuori, calciata male. Il Livorno ci prova ma non concretizza, non sviluppa trame efficace. Pesa l’assenza di Cesarini. San Donato Tavarnelle in copertura ma non rinunciatario.

25’ – Ammonito Luis Henrique.

24’ – Ancora Nardi! Di testa su corner calciato da Luci. Tiro parato.

23’ – Nardi dal limite! Manzari para e manda la palla a colpire la traversa, poi corner.

18’ – Pallonetto di Luci, palla alta sulla trasversa.

14’ – SAN DONATO TAVARNELLE IN VANTAGGIO! 1-0, BORGHI. Gol su sviluppi di un calcio di punizione, la palla rimbalza sul fango e si insacca colpita da Borghi di testa. Difesa ferma, Biagini battuto. Settimo gol realizzato finora in campionato dalla squadra dell’ex tecnico amaranto Collacchioni. Per Borghi è il primo gol: sette gol con sette giocatori diversi per il San Donato.

10’ – Ancora 0-0. Si gioca su un terreno che consente ben pochi virtuosismi.

7’ – Giordani! Fuori di poco il rasoterra dal limite.

5’ – Luci calcia alto sulla traversa. Il Livorno conduce l’iniziativa. Nei primi minuti due tentativi di Luci e Giordani: parate entrambe le conclusioni.

1’ – PARTITA INIZIATA. Livorno in maglia amaranto e calzoncini neri, San Donato Tavarnelle in completo giallo con inserti blu. Un centinaio i tifosi amaranto al seguito. Si gioca in una giornata tipicamente autunnale su un terreno non in buone condizioni.

Le formazioni iniziali

San Donato Tavarnelle (4-3-3): Manzari; Sichi, Videtta, Diana, Frosali; Barazzetta, Borghi, Calamai, Papalini; Neri, Lucatti. A disposizione: Campinotti, Nobili, Giubbolini, Forconi, Marianelli, Belli, Panicucci, Seghi, Bellini. All.: Collacchioni.

Livorno (3-5-2): Biagini; Fancelli, Ronchi, Brenna; Bellini, Nardi, Luci, Giordani, Brisciani; Luis Henrique, Cori. A disposizione: Albieri, Menga, Savshak, Coriano, Ferraro, Sabattini, Bassini, Mutton, Camara. All.: Favarin.

Arbitro: Muccignato di Pordenone