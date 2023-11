San Donato Tavarnelle-US Livorno 1-2, le pagelle: Giordani e Cori super

Tavarnelle, 12 novembre 2023 – Ecco le pagelle del Livorno

Biagini 6: Partita senza particolari problemi, sfortunato in occasione del gol del San Donato Tavarnelle. Fancelli 6: Partita ampiamente sufficiente per lui, alla seconda da titolare in stagione e in un campo difficile sia per intensità che per condizioni. Brenna 6: A tratti è incerto, ma sicuramente dà solidità a tutta la squadra. (Dal 62’ Mutton 6: Entra e partecipa alla rimonta amaranto). Ronchi 6.5: Ottima la sua prestazione, finalmente è tornato sugli alti livelli a cui ci ha abituato. Brisciani 6.5: Voto di incoraggiamento per le sgaloppate sulla fascia. È ovunque. (Dal 64’ Coriano 6: Si sistema sulla corsia mancina e argina gli avversari). Luci 6: Buona prestazione, soprattutto nel primo tempo dove sfiora più volte il vantaggio. A tratti però è troppo nervoso. Nardi 6.5: Dal suo tiro nasce il pareggio amaranto. È tornato il Nardi a cui eravamo abituati. Giordani 7: Tra i più in forma della gara, ci prova in tutti i modi a segnare e ci riesce con astuzia e intuizione. (Dall’85’ Bassini sv: Entra in un momento delicato della partita). Bellini 6: Spostato sulla fascia perde qualità rispetto a quando è in mezzo al campo. Sacrificato. Luis Henrique 5: Non incide come le precedenti uscite, viene sostituito nel primo tempo (Dal 45’ Sabattini 6.5: Il suo ingresso cambia la faccia degli amaranto, dalla sua traversa nasce il vantaggio). Cori 7: Seconda rete consecutiva e rete pesantissima. Quando il pallone viaggia nell’area avversaria è un pericolo costante.