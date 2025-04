Libertas, socio Usa pronto a entrare. Benvenuti: “Nel nome di mio padre, ex sindaco tifoso”

Livorno, 23 luglio 2024 – "Sono pronto a entrare in Libertas e a sostenere la società con le mie quote. Nel nome dei miei genitori, grandi tifosi come me”. Era il 1984 quando, insieme al padre allora sindaco e alla madre Stefania Pellegrinetti tifava la Libertas che poi nel 1989 arrivò al contestato scudetto mancato.

Era un bambino. Riavvolgendo il nastro e arrivando al 2024, Marco Benvenuti rompe gli indugi. L’imprenditore 48enne livornese che vive da ormai 25 anni negli Stati Uniti, dove ha conseguito la cittadinanza, si è proposto per entrare con quote di minoranza nella società del presidente Consigli. Benvenuti da tre anni era già socio sostenitore della Fondazione. “Si apre un capitolo nuovo per Libertas – dice il presidente Consigli – per possibili ulteriori imprenditori e soggetti che riterranno opportuno investire nella società”. In queste settimane sono in corso una serie di necessari passaggi tecnici e formali. Poi appunto l'imprenditore potrebbe entrare con suoi capitali nel team amaranto. Trasferitosi negli Usa nel 1999, Benvenuti è un grandissimo appassionato di basket e hockey su ghiaccio.

