Segna Luis Henrique: il Livorno prende tre punti anche in casa del GhiviBorgo ed è sempre più capolista / Foto e video

Ghivizzano (Lucca), 8 ottobre 2023 - Vittoria sofferta e determinante per l’Unione Sportiva Livorno 1915 che conferma la propria versatilità anche contro il Ghiviborgo passando per 0-1. Allo stadio Carraia la squadra di mister Giancarlo Favarin approfitta dell’unica indecisione dei padroni di casa per segnare con il debuttante Luis Henrique, in questa quinta giornata del girone E della Serie D.

Una prestazione non bellissima, ma vincente. E va bene così visto che per l’obiettivo finale bisogna passare anche da momenti come questo. Un cambio rispetto alla gara contro il Sansepolcro per Giancarlo Favarin che conferma il 4-3-1-2 con Niccolò Albieri, alla seconda presenza consecutiva causa il forfait di Biagini, in porta seguito da Tommaso Nizzoli e Leonardo Brisciani sulle corsie laterali e l’inossidabile coppia di difesa composta da Matteo Ronchi e Duccio Brenna.

I tre di centrocampo saranno nuovamente capitan Andrea Luci insieme a Filippo Bellini e Lorenzo Ferraro, in sostituzione di Niccolò Nardi. In attacco, come sempre, Alessandro Cesarini sarà in supporto di Giulio Giordani e Sacha Cori. Partita subito molto intensa giocata a centrocampo e con tanti falli a spezzare le varie trame di gioco di entrambe le squadre e tanti gialli tirati fuori dal direttore di gara per i calciatori amaranto. Il campo stretto, l’abilità tattica degli avversari e un Livorno non precisissimo fanno sì che per oltre mezz’ora la partita si giochi a centrocampo.

La prima azione della gara è del Ghiviborgo con un tiro dell’ex Lorenzo Petronelli, bravo Albieri a parare. Sul finire del primo tempo crescono gli amaranto e sfiorano il vantaggio con Cesarini, chiuso dentro l’area da tre calciatori biancorossi. È così che il primo tempo si chiude con i padroni di casa in attacco con Carcani che, mentre si stava involando verso la porta amaranto, si è sentito il doppio fischio della fine della frazione di gioco. Secondo tempo che si apre con una rete del Ghiviborgo, annullata per fuorigioco.

Al quarto d’ora gli amaranto recriminano per il secondo rigore sacrosanto non fischiato con Filippo Bellini che, raccolto il pallone dopo una respinta, viene letteralmente steso in area ma anche questa volta per il direttore di gara è tutto regolare. La partita si mette in discesa al minuto 72 quando il neo entrato Luis Henrique, all’esordio in maglia amaranto, approfitta di un grave errore della difesa del Ghiviborgo per anticipare portiere e difensore biancorosso di testa e depositare in rete una palla innocua.

L’andamento della gara poi, come del resto nei precedenti minuti, continua con entrambe le squadre che non tirano mai indietro la gamba. La sofferenza degli amaranto termina poi dopo circa cinque minuti di recupero con la squadra di mister Giancarlo Favarin che ottiene tre punti pesantissimi sia per la classifica che per il morale di tutto l’ambiente. Partita fisica, partita dura, partita difficile. Gli amaranto, anche con un pizzico di fortuna, riescono a spuntarla grazie a un gollonzo a testimonianza di come questa squadra sia in grado di cambiare pelle a seconda dell’andamento della partita. È così che si allunga la striscia di risultati utili consecutivi così come viene consolidato il primato in classifica. Un Livorno bruttino, ma vincente. Ma servono anche queste vittorie.

Il tabellino

Ghiviborgo (4-2-3-1): Becchi; Turini, Vecchi, Sanzone, P. Carcani (85' Gibilterra); Campani (78' Poli), Signorini; Petronelli (56' Orlandi), Nottoli (50' Carli), Lepri (78' Giannini); T. Carcani. A disposizione: Cusin, Cristofani, Russo, Vitrani. All. Lelli

US Livorno (4-3-1-2): Albieri; Nizzoli, Ronchi, Brenna, Brisciani; Bellini (80' Palma), Luci (80' Caponi), Ferraro (74' Nardi); Cesarini (91' Bassini); Giordani (67' Luis Henrique), Cori. A disposizione: Ciobanu, Menga, Borudska, Camara. All. Favarin

Arbitro: Vincenzo Hamza Riaahi

Rete: 73' Luis Henrique

Note: angoli 4-5, ammoniti Giordani, Brenna, Sanzone, Campani, recupero 1' e 5’

di Filippo Ciapini