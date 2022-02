Si gioca a Santa Croce Livorno, le scelte di Buglio

Sarà una partita fondamentale quella tra Atletico Cenaia e US Livorno valevole per la quarta giornata di ritorno dell’Eccellenza. La gara, in programma per domenica 27 febbraio alle 14.30, si giocherà al Masini di Santa Croce dopo un’estenuante ricerca per l’impianto in cui giocare. Se gli amaranto puntano a bissare il successo contro il Picchi e proseguire la cavalcata verso il trionfo finale, i padroni di casa vogliono vendicare la sconfitta in finale di Coppa Toscana e risalire la classifica nei primi posti. Una partita difficile analizzata così dal mister Francesco Buglio: "Ho visto una squadra con un 3-5-2 ben collaudato, che non molla mai e nonostante l’inferiorità numerica mercoledì ha lottato per vincere – ha detto – Sono una squadra di categoria, bisogna stare attenti a tutte le situazione". Gli amaranto però arrivano da un’importante vittoria nel derby che ha visto solidità in difesa e maturità generale: "Dobbiamo migliorare in tutti reparti, non bisogna mollare la presa – ha continuato Buglio - Non abbiamo preso gol e sono contento, ma c’è sempre da lavorare. Ho rivisto la partita e abbiamo creato quattro palle gol, c’è da considerare anche l’avversario. Sono molto fiducioso e contento di quello che stanno facendo". In questo momento la rosa del Livorno è molto ampia e ogni calciatore dovrà guadagnarsi il posto nono solo da titolare, ma anche nella lista dei convocati: "Sono tutti vogliosi e pronti per giocare – ha aggiunto - Su questo lato qui sono contento perché vedo tanta intensità, chiunque vuole conquistare il posto". Tra allenamenti e partite, Buglio ha poi parlato dei singoli: "So perfettamente che lasciare Torromino o Bellazzini in panchina può far storcere la bocca a qualcuno – ha sottolineato – Io però devo metterli quando sono al 100% perché chi li marca ha l’occasione della vita e ...