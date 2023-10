Si gioca GhiviBorgo-Livorno, la diretta testuale

Livorno, 8 ottobre 2023 – Il Livorno gioca in trasferta contro il Ghiviborgo per la quinta giornata del campionato di calcio di Serie D girone E. Ecco la nostra diretta testuale.

30’ – Sempre 0-0. Partita brutta e nervosa. Finora nessun tiro in porta. Gli spazi stretti non consentono al Livorno di distendersi come vorrebbe.

28’ – Spinto Giordani al limite dell’area di rigore, imbeccato da Luci. L’arbitro però lascia correre.

25’ – Partita sempre più nervosa. Il Livorno non riesce a trovare l’inerzia giusta, il GhiviBorgo fa il suo ricorrendo a qualche scorrettezza e interrompendo le linee di passaggio degli amaranto.

24’ – Ammonito Bellini. Volano alcuni oggetti in campo, capitan Luci interviene per tranquillizzare i tifosi amaranto.

23’ – Bellini toccato in area di rigore, cade e resta a terra. Suggerimento di Nizzoli.

20’ – Ancora 0-0. La partita non decolla, il Livorno non riesce a verticalizzare, trova spazi chiusi nel centrocampo molto stretto dei padroni di casa.

19’ – Ammonito Brenna.

16’ – Colpo di testa di Brenna su corner: palla alta sulla traversa!

15’ – 0-0. Il gioco è molto stretto, le squadre non concedono spazi. Soprattutto il GhiviBorgo riesce a chiudere le traiettorie amaranto e prova a ripartire. Partita incatenata, piuttosto bruttina finora.

9’ – Bello spunto di Cori per Cesarini, ma c’è fuorigioco.

7’ – Ammonito Giordani. Tensione a bordo campo davanti alle panchine.

5’ – 0-0. Livorno guardingo, GhiviBorgo ricorre al fallo per bloccare le ripartenze amaranto.

1’ – LA PARTITA E’ INIZIATA. Calcio d’avvio battuto dal Livorno. Si gioca su terreno sintetico. Livorno in maglia amaranto, con più di 600 tifosi al seguito. Indisponibile il portiere Biagini, al suo posto Albieri come domenica scorsa. A centrocampo Ferraro dall’inizio al posto di Nardi che parte dalla panchina. Ghiviborgo in maglia bianca.

Le formazioni ufficiali

GHIVIBORGO (4-3-3): Becchi; Turini, Vecchi, Sanzone, P. Carcani; Nottoli, Campani, Signorini; Petronelli, T. Carcani, Lepri. A disposizione: Cusin, Carli, Giannini, Orlandi, Gibilterra, Poli, Cristofani, Russo, Vitrani. All.: Lelli.

LIVORNO (4-3-1-2): Albieri; Nizzoli, Ronchi, Brenna, Brisciani; Bellini, Luci, Ferraro; Cesarini; Giordani, Cori. A disposizione: Ciobanu, Palma, Nardi, Menga, Borudska, Bassini, Luis Henrique, Camara, Caponi. All.: Favarin.

ARBITRO: Vincenzo Hamza Riaahi.