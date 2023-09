Si gioca Ponsacco-Livorno: 1-1 / La diretta

Santa Croce sull’Arno (Pisa), 23 settembre 2023 – Si gioca Ponsacco-Livorno, partita valida per la testa giornata del campionato di calcio di Serie D girone E. Sono circa 700 i tifosi amaranto al seguito della squadra di Favarin a Santa Croce sull’Arno. Segui la nostra diretta testuale a partire dalle ore 15.

35’ – Ritrova brio il Livorno, che per la verità ha sempre spinto. Cesarini e Giordani fanno un grande movimento. Ora il Ponsacco è in copertura totale sulla pressione amaranto.

33’ – PAREGGIA IL LIVORNO: CESARINI 1-1. Luci recupera un pallone destinato al fondo campo e lo rimette sul secondo palo. Un po’ di caos, ma arriva il “mago” Cesarini e lo mette dentro.

32’ – Ancora un fallo di De Vito su Cori, messo giù sull’esterno area alla sinistra della porta ponsacchina.

31’ – Incertezza di Biagini che tentenna nel rinvio, ma la palla poi finisce in out: brivido comunque per la porta amaranto!

30’ – Sempre 1-0 per il Ponsacco. Il Livorno sale in massa, ma finora non riesce a servire o liberare giocatori in area nonostante il gran movimento di Cesarini, con il Ponsacco che stringe le maglie.

26’ – Il Livorno soffre un po’ il pressing di un Ponsacco che si chiude molto ma che è anche rapido nelle ripartenze. Gli amaranto non riescono a trovare la luce della porta.

24’ – Cesarini tenta di servire in rasoterra Giordani, ma il Ponsacco spezza la traiettoria.

19’ – Biagini para un tiro da distanza ravvicinata sempre di Panattoni. Ponsacco ancora pericoloso, il Livorno sbanda troppo.

17’ – GOL DEL PONSACCO! 1-0. Biagini trafitto da Panattoni. Mobilieri in ripartenza sorprendono gli amaranto sbilanciati in avanti. Innocenti imbecca Panattoni che trova un incerto Biagini nell’uscita e insacca il pallone del vantaggio. Non bene la difesa del Livorno.

15’ – Ancora 0-0. Il Livorno è più propositivo, il Ponsacco contiene chiudendosi in modo serrato e ricorrendo a qualche fallo di troppo come su Cori e Giordani.

10’ – Ammonito Remedi per fallo su Cesarini, toccato da dietro mentre ripartiva da metà campo.

5’ – Fase iniziale molto concitata, gioco stretto. E’ il Livorno a fare la partita, ma il Ponsacco punta sulle ripartenze. A un colpo di testa di Cori fa seguito un’altra incursione con Cesarini, ma il Ponsacco prova a uscire.

1’ – La partita è iniziata. Dopo un minuto di raccoglimento per la scomparsa dell’ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è il Livorno a battere il calcio d’avvio.

Le formazioni

Mobilieri Ponsacco (4-3-1-2): Fontanelli; Fasciana, Milani, De Vito, Nannetti; Remedi, Bardini, Innocenti; Regoli; Panattoni, Nieri. A disposizione: Falsettini, Macchi, Buffa, Hanxari, Arrighini, Natali, Mogavero, Milli, Matteoli. All. Caramelli.

Livorno (4-3-1-2): Biagini; Nizzoli, Ronchi, Brenna, Brisciani; Bellini, Luci, Nardi; Cesarini; Giordani, Cori. A disposizione: Albieri, Menga, Savshak, Coriano, Ferraro, Bassini, Boroduska, Caponi, Kosiqi. All. Favarin.

Arbitro: Menozzi di Treviso.