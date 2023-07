Supercoppa e... superderby: Libertas e Pielle si affronteranno già il 9 settembre

Livorno, 19 luglio 2023 – Sabato 9 settembre prima gara ufficiale della stagione di Serie B nazionale di basket. E sarà subito derby al “Modigliani Forum” fra la Libertas e la Pielle: è in programma la Supercoppa, gara unica valida per il primo turno eliminatorio di accesso agli ottavi di finale.

Uno dei derby dell'anno scorso fra Libertas e Pielle (Foto Novi)

Si ripete così il copione delle ultime due stagioni: subito derby labronico.

Il secondo turno della Supercoppa si disputerà mercoledì 13, quarti di finale domenica 17 e final four il 23 e 24 settembre.

La settimana successiva comincerà il campionato (domenica 1 ottobre) che quest’anno sarà di 34 giornate invece che di 30 perché le squadre saranno 18 e non 16. Le soste saranno soltanto tre: domenica 31 dicembre,, domenica 17 marzo (per le final four di Coppa Italia) e domenica 21 aprile. Il 28 aprile si disputerà l’ ultima giornata di regular season.