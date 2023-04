Trasferta strepitosa per la Pielle che schiaccia la Sangiorgese (57-78): vittoria importantissima

Livorno, 23 aprile 2023 – Vince anche la Pielle Unicusano Livorno in casa della Sangiorgese: 57-78 per i ragazzi di Cardani.

E’ stata una partita a senso unico, senza soluzione di continuità. Nonostante gli sforzi di Bertotto, la Sangiorgese non riesce a tenere testa alle bombe biancoblù e resta sempre abbondantemente a distanza.

La Pielle è sicura, autorevole, decisa, micidiale nei tiri da fuori.

I primi due quart vanno via così, ma dopo il riposo l’andaemnto non cambia: è sempre Livorno a condurre le danze. Lo Biondo e D’Ercole non ne hanno per nessuno. Il divario con la Sangiorgese si amplia e non c’è altra musica se non quella piellina: finisce con un indiscutibile 57-78.