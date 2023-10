Una grande Pielle detta legge a Piacenza, è la seconda vittoria consecutiva: 67-78

Piacenza, 11 ottobre 2023 - Seconda vittoria consecutiva in campionato per la Pielle di Marco Cardani che in trasferta batte la Bakery Piacenza 78-67.

Importantissimo per Chiarini e compagni trovare continuità nei risultati dopo il passo falso all’esordio contro Rieti. Strepitosa la prestazione del play Rubbini: 21 punti, 2/3 da 2, 2/5 da 3 e addirittura 11/11 dai liberi. Anche Laganà e Diouf in doppia cifra. Adesso la Pielle torna in casa questa domenica, al PalaMacchia contro Sant’Antimo.

1QT (21-14)

Partenza a cento allora per la Pielle nei primi dieci minuti di gioco. Con quasi il 40% dal campo, i ragazzi allenati da coach Marco Cardani approcciano benissimo la gara, all’insegna di una prestazione corale. Solita squadra di corsa, solita circolazione di palla veloce e solito quintetto: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Pagani. 6 i punti di Lo Biondo nel primo quarto, seguito dai 5 a referto di Laganà. Primo tempino che si chiude con un ampio vantaggio PL, sul 21-14.

2QT (37-40)

Piacenza che la ribalta nel secondo quarto e torna fortissima in partita sul parquet di casa, già con l’intenzione di chiudere il gap subito nel primo parziale di gioco, complice due triple nel giro di un minuto di Besedic e Wiltshire. 6-2 al 12’, il contro break che rimette in partita gli emiliani, con la PL sempre avanti di un possesso pieno (23-20). Laganà al 15’ pareggia di nuovo i conti (28-28) ma in generale va a Piacenza questo secondo parziale di gioco, con Criconia per la Bakery entrato in ritmo che mette in serissima difficoltà la difesa Pielle. Parziale di frazione schiacciante di Piacenza, 16-26, e squadre all’intervallo lungo sul 37-40 per gli emiliani.

3QT (53-60)

Pielle alla riscossa nel terzo quarto: subito il play pivellino Rubbini pareggia i conti con la tripla che vale il 40-40, fino all’ttima penetrazione di Chiarini, che col suo terzo tempo e canestro del +3 fa mettere la freccia alla PL per il contro sorpasso (45-42). Fiammata poderosa degli uomini di Cardani che ribaltando seriamente l’inerzia della partita e arrivano al 27’ sul +10 grazie alle giocate di Laganà e Diouf (56-46). Soviero tenta in tutti i modi di tenere in partita Piacenza e non far scappare via la Pielle in maniera irreversibile. Suo il canestro sul finir frazione che riduce a singola cifra lo svantaggio, sul -7. Terzo tempino che si chiude con la Pielle avanti 60-53.

4QT (78-67)

Piacenza non ci sta proprio a perdere questa partita, e lotta con le unghie e con i denti per chiudere il gap subito nel terzo quarto da una straripante Pielle. 62-61 il punteggio dopo un terribile parziale subito dai ragazzi di Cardani di 2-8 in avvio di quarto quarto. Quanto basta in sostanza per far finire in volata il match. Invece no, di pura cattiveria agonistica la Pielle piazza un parziale di frazione ammazzapartita di 11-0 che stordisce Piacenza: ci pensano Lo Biondo, Chiarini e Rubbini ad assicurare la seconda vittoria stagionale (e consecutiva) alla Pielle. Punteggio finale 78-67 per la Pielle a Piacenza.