Una Pielle ad altissimo livello cede soltanto nel finale sul parquet di Rieti: finisce 80-76

Rieti, 1 ottobre 2023 – E’ stato il rendez-vous” della finalissima di Supercoppa, ma stavolta alla prima di campionato: la Npc Rieti si prende la rivincita e batte la Pielle per 80-76.

La partita è filata via sotto l’insegna dell’equilibrio, visto che nessuna delle due formazioni è mai riuscita ad allungare di molto. “Contatto visivo” ravvicinato sul tabellone, con la Pielle per nulla in soggezione in casa di un’avversaria che aveva almeno un paio di motivi per brillare: far bella figura all’esordio in casa e prendersi la rivincita per la Supercoppa persa una settimana prima.

Ma la Pielle ha tenuto botta, eccome. Rubbini e Chiarini trascinatori, di fronte a un Cavallero grande ariete laziale e all’ex Libertas Agostini con il dente avvelenato. I ragazzi di Cardani hanno mantenuto sempre il filo del discorso, facendo sentire il fiato sul collo ai padroni di casa: 36-36 al riposo lungo è la testimonianza diretta dell’equilibrio di cui si diceva.

Al terzo quarto la Pielle tenta l’allungo. Laganà e Lo Biondo ci mettono le mani, tengono alta la testa e la squadra. Anche la panchina dà un grosso contributo a Cardani. Il carburante sembra quello giusto, è esplosivo: 57-54 per i biancoblù alla fine del terzo tempo. Percentuali al tiro simili per le due squadre, ma la Pielle ha quel qualcosa in più che può far sperare nel colpaccio.

Però Agostini tiene bene in gioco la Npc Rieti: insacca una tripla (57-57) e riaccende l’entusiasmo dei padroni di casa. Gli risponde Laganà con un’altra tripla e si va avanti così ancora per tutto l’ultimo quarto. Nessuno dei due quintetti scappa, nessuno fa il vuoto, la sfida è un faccia a faccia pressoché alla pari.

Siamo 70-70 a 4’ dalla fine, la tensione è altissima ma lo spettacolo anche: Lo Biondo tiene in corsa la Pielle, si lotta su tutti i rimbalzi, si cercano gli spazi sfruttando ogni minimo briciolo di energia che rimane. Si decide tutto in volata. Tutto si decide negli ultimi 85 secondi: Laganà non fa esplodere due bombe consecutive e sbaglia anche un tiro sotto canestro, in un finale thriller che alla fine penalizza Livorno. Dalla lunetta è Agostini a indossare i panni del killer: spara due colpi che vanno a segno e regala a Rieti la vittoria per 80-76.