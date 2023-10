Unicusano Livorno strepitosa a Roma (5-19): è la terza vittoria consecutiva

Roma, 29 ottobre 2023 - Esame di maturità brillantemente superato. Grazie a una prova ricca di concretezza, in una domenica ventosa e delicata, contro un avversario temibile, l’Unicusano Livorno Rugby dimostra ancora una volta le proprie indubbie qualità.

Il terzo successo consecutivo, per i biancoverdi, ‘ufficializza’ la candidatura per un posto al sole: la squadra labronica ha mezzi di primissimo piano per la categoria. Il sogno di chiudere il torneo di A, girone 3 (il raggruppamento del centro-sud) in una delle prime tre piazze e dunque garantirsi l’accesso alla serie A1 2024/25 - sarà il nuovo secondo campionato domestico, un campionato a girone unico con sole dieci compagini al via - non rappresenta un sogno mostruosamente proibito. Anche perché la netta sensazione è che l’Unicusano abbia ancora importanti margini di crescita.

Il blitz compiuto in questa ultima domenica del mese di ottobre sul terreno capitolino ‘Renato Speziali’, contro i padroni di casa della Roma Olimpic - a loro volta provenienti da due successi nelle precedenti due gare - consente ai ragazzi di Riccardo Squarcini di restare imbattuti e presentarsi alla prima pausa del torneo in una situazione invidiabile. Il 12 novembre, alla ripresa agonistica, i biancoverdi renderanno visita alla Villa Pamphili Roma.

Il tabellino

RUGBY ROMA OLIMPIC: Pollak (8’ st Adriani); Fabio, Battarelli (cap.) (8’ st Fusari), Zorobbio, Gualdambrini; Valsecchi, Casasanta (29’ st D’Angeli); Romagnoli, Cioni (18’ st Trivilino), Falcini (1’ st Bellucci); Elias, Bilotti (1’ st Fatucci); Battisti (27’ st Vivaldi), Rivas, Chiotti (1’ st Railaimaroavomanana). All.: Daniele Montella.

UNICUSANO LIVORNO RUGBY: Rolla; Casini, Pirruccio, Ianda (20’ st Zannoni N.), Martinucci (18’ st Taratufolo); Baraona Prat, Tomaselli J. (27’ st Rossi); Piras (27’ st Freschi E.), Di Biaggio, Scrocco (33’ st Bitossi); Chiti (36’ pt Gragnani An.), Gragnani Giac. (cap.), Boggero (17’ st Ficarra), Molina (27’ st Giusti), Ficarra (1’ st Andreotti). All.: Riccardo Squarcini.

ARBITRO: Dante D’Elia di Bari.

MARCATORI: nel pt (0-16) 5’ m. Gragnani Giac. tr. Baraona Prat, 13’, 18’ e 33’ cp Baraona Prat; nel st 9’ m. Fabio, 30’ cp Prat.

NOTE: espulsioni temporanee per Martinucci (8’ st) Ianda (10’ st), Romagnoli (21’ st) e Zorobbio (38’ st). In classifica 0 punti per la Roma Olimpic, che ha perso con un margine superiore alle sette lunghezze e non ha realizzato il bonus-attacco (una meta realizzata) e 4 per l’Unicusano Livorno Rugby, che ha vinto e non si è assicurato il bonus-attacco (una meta realizzata). Calci: Valsecchi 0/2, Baraona Prat 5/6.

I risultati

Quarta giornata di A, girone 3 (tra parentesi i punti validi per la classifica): Avezzano - Paganica 59-3 (5-0); UR Firenze - Lazio 5-38 (0-5); Napoli/Afragola - Villa Pamphili Roma 13-22 (0-4); Civitavecchia - Cavalieri Prato/Sesto 24-47 (0-5) Roma Olimpic - Unicusano Livorno 5-19 (0-4); Primavera Roma - Capitolina Roma 7-22 (0-5).

La classifica

Lazio 20; Cavalieri 18; Avezzano 15; Unicusano Livorno 14; Capitolina 12; Roma Olimpic e UR Firenze 9; Civitavecchia 8; Napoli/Afragola e Primavera Roma 2; Paganica 1.